IT कंपनी के शेयरों में 5% की उछाल, 3-3 एक्सपर्ट ने दी खरीदने की सलाह, अमेरिका से भी आई अच्छी न्यूज

Infosys Ltd Share Price: आइटी कंपनी इंफोसिस के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इंफोसिस का शेयर आज शुक्रवार को बीएसई में 5 प्रतिशत से अधिक की उछाल के बाद 1685.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। इंफोसिस का शेयर आज 1670.30 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था। बता दें, कंपनी ने करेंसी रेवन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3 से 3.5 प्रतिशत बढ़ाकर किया है। कंपनी का अनुमान है कि ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से 22 प्रतिशत रहेगा। कंपनी का अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट इंट्रा-डे में 11.50 प्रतिशत की तेजी के साथ 19.45 डॉलर के इंट्रा-डे पर पहुंच गया। वहीं, बाद में यह 10.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 19.35 डॉलर पर बंद हुआ है। बीते दो कारोबारी दिन में एडीआर में 7.4 प्रतिशत की तेजी आई है।

कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान इंफोसिस का नेट प्रॉफिट 6654 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक साल पहले इसी तिमाही में इंफोसिस का नेट प्रॉफिट 6806 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, ऑपरेशंस (रेवन्यू) 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 45479 करोड़ रुपये रहा है।

एक्सपर्ट्स ने दी है खरीदने की सलाह इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने 1810 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस ने BUY टैग दिया है। एलारा कैपिटल की रिपोर्ट ब्रोकरेज हाउस 1770 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। Emkay Global ने भी BUY रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 1750 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

इंफोसिस के शेयरों की कीमतों में भले ही आज तेजी देखने को मिली है। लेकिन कंपनी के शेयरों में एक साल में 3.33 प्रतिशत की तेजी आई है। पिछले 10 साल में यह स्टॉक 195 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स में 243 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।