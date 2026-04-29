Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

2 लाख करोड़ रुपये डूबे, टॉप-10 से बाहर हुई इंफोसिस, PSU ने ली जगह

Apr 29, 2026 01:43 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

infosys share price today : मार्केट कैप के लिहाज से इंफोसिस अब देश की 11वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। आईटी कंपनी की जगह एलआईसी ने ले ली है। जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। 

2 लाख करोड़ रुपये डूबे, टॉप-10 से बाहर हुई इंफोसिस, PSU ने ली जगह

Infosys ltd: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के लिए 2026 का साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। कंपनी का मार्केट कैप इस साल अबतक 2 लाख करोड़ रुपये घट चुका है। जिसकी वजह से मार्केट कैप के लिहाज से इंफोसिस देश की सबसे बड़ी 10 कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो गई है।

आज कंपनी के शेयरों में तेजी (infosys share price today)

इंफोसिस के शेयरों में आज बुधवार को 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से यह स्टॉक 1178 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। इंफोसिस का मार्केट कैप 4.76 लाख करोड़ रुपये है। मौजूदा समय में यह देश की 11वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। बता दें, इंफोसिस के शेयरों की कीमतों में इस साल अबतक 29 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 2025 के अंत में इंफोसिस का मार्केट कैप 6.8 लाख करोड़ रुपये था।

ये भी पढ़ें:15% चढ़ा सरकारी डिफेंस कंपनी का शेयर, आज मची है खरीदने की होड़

LIC ने ली इंफोसिस की जगह

सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी शेयर बाजार की टॉप 10 कंपनियों में अपनी जगह बनाने में सफल रही है। एलआईसी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है।

आइए जानते हैं टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों के विषय में ...

1-रिलायंस इंडस्ट्रीज - 19.02 लाख करोड़ रुपये

2-एचडीएफसी बैंक - 12.08 लाख करोड़ रुपये

3- भारती एयरटेल - 11.41 लाख करोड़ रुपये

4- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 10.09 लाख करोड़ रुपये

5- आईसीआईसीआई बैंक - 9.21 लाख करोड़ रुपये

6- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज - 8.96 लाख करोड़ रुपये

7- बजाज फाइनेंस - 5.73 लाख करोड़ रुपये

8- लार्सन एंड टुब्रो - 5.60 लाख करोड़ रुपये

9- हिंदुस्तान यूनिलीवर - 5.41 लाख करोड़ रुपये

10- लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया - 5.19 लाख करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें:2000 से अधिक लोगों की छंटनी, 3 में से 2 प्लांट को कंपनी ने किया बंद

इंफोसिस के तिमाही नतीजे (Infosys q4 results)

आईटी कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि चौथी तिमाही के दौरान कुल रेवन्यू 46402 करोड़ रुपये रहा है। जोकि तिमाही दर तिमाही के आधार पर 2 प्रतिशत अधिक है। वहीं, सालाना आधार पर 13.40 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 27.80 प्रतिशत बढ़ा है। इस बार यह 8501 करोड़ रुपये रहा है। जोकि अनुमान से अधिक है।

ये भी पढ़ें:Eternal के शेयरों में 4.5% की तेजी, एक्सपर्ट्स बोले मिलेगा 95% का रिटर्न

शेयरों का प्रदर्शन बीते 1 साल में कैसा? (Infosys share performance)

पिछले 6 महीने में इस आईटी कंपनी के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में इंफोसिस के शेयरों का भाव 21 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 13.30 प्रतिशत निगेटिवट रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Infosys Business News Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,