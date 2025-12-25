Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Infosys hiring recruiting engineers offers up to 21 lakh rs salary who can apply know here
फ्रेशर्स के लिए इंफोसिस का बड़ा प्लान, 21 लाख रुपये तक देने को तैयार है कंपनी

फ्रेशर्स के लिए इंफोसिस का बड़ा प्लान, 21 लाख रुपये तक देने को तैयार है कंपनी

संक्षेप:

इंफोसिस ने फ्रेशर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने फ्रेशर्स के लिए एंट्री-लेवल सैलरी बढ़ा दी है, जिसमें स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना 21 लाख रुपये तक के कंपनसेशन पैकेज शामिल हैं।

Dec 25, 2025 06:00 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Infosys news: आईटी सेक्टर में छंटनी वाले माहौल के बीच दिग्गज कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने फ्रेशर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने फ्रेशर्स के लिए एंट्री-लेवल सैलरी बढ़ा दी है, जिसमें स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना 21 लाख रुपये तक के कंपनसेशन पैकेज शामिल हैं। यह भारतीय IT कंपनियों में सबसे ज्यादा एंट्री-लेवल सैलरी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऑफ-कैंपस हायरिंग में सैलरी पैकेज

मनीकंट्रोल की एक खबर के मुताबिक इंफोसिस 2025 के इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एक ऑफ-कैंपस हायरिंग ड्राइव शुरू करने जा रही है, ताकि स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए टैलेंट को रिक्रूट किया जा सके। इसमें सालाना सैलरी 7 लाख रुपये से 21 लाख रुपये तक होगी। सैलरी पैकेज की बात करें तो इंफोसिस इस बार फ्रेशर्स को आईटी इंडस्ट्री के सबसे आकर्षक ऑफर्स में से एक देने जा रही है। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 (ट्रेनी) के लिए ₹21 लाख प्रति वर्ष, L2 (ट्रेनी) के लिए ₹16 लाख प्रति वर्ष और L1 (ट्रेनी) के लिए ₹11 लाख सालाना पैकेज की पेशकश की जा रही है। वहीं, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (ट्रेनी) पद के लिए ₹7 लाख प्रति वर्ष का पैकेज तय किया गया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लंबे समय से आईटी सेक्टर में एंट्री-लेवल सैलरी को लेकर युवाओं में असंतोष देखा जाता रहा है। योग्यता की बात करें तो ये पद मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के छात्रों के लिए खुले होंगे। BE, बी-टेक, ME, एम-टेक और एमसीए डिग्रीधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड MSc (कंप्यूटर साइंस/आईटी) और कुछ सर्किट ब्रांच जैसे ECE और EEE के छात्र भी इन भूमिकाओं के लिए पात्र होंगे।

पहली छमाही में 12000 फ्रेशर्स को हायर

इंफोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले छमाही में 12000 फ्रेशर्स को हायर किया है और कंपनी इस साल 20,000 फ्रेशर्स को हायर करने के अपने टारगेट को पूरा करने की राह पर है। यह बात इंफोसिस के CFO जयेश संघराजका ने 16 अक्टूबर को कंपनी की दूसरी तिमाही की कमाई कॉन्फ्रेंस में कही। इंफोसिस ने लगातार पांचवीं तिमाही में नेट हेडकाउंट में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। इस दौरान कंपनी ने सितंबर तिमाही में 8,203 कर्मचारियों को जोड़ा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।