फ्रेशर्स के लिए इंफोसिस का बड़ा प्लान, 21 लाख रुपये तक देने को तैयार है कंपनी
Infosys news: आईटी सेक्टर में छंटनी वाले माहौल के बीच दिग्गज कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने फ्रेशर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने फ्रेशर्स के लिए एंट्री-लेवल सैलरी बढ़ा दी है, जिसमें स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना 21 लाख रुपये तक के कंपनसेशन पैकेज शामिल हैं। यह भारतीय IT कंपनियों में सबसे ज्यादा एंट्री-लेवल सैलरी है।
ऑफ-कैंपस हायरिंग में सैलरी पैकेज
मनीकंट्रोल की एक खबर के मुताबिक इंफोसिस 2025 के इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एक ऑफ-कैंपस हायरिंग ड्राइव शुरू करने जा रही है, ताकि स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए टैलेंट को रिक्रूट किया जा सके। इसमें सालाना सैलरी 7 लाख रुपये से 21 लाख रुपये तक होगी। सैलरी पैकेज की बात करें तो इंफोसिस इस बार फ्रेशर्स को आईटी इंडस्ट्री के सबसे आकर्षक ऑफर्स में से एक देने जा रही है। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 (ट्रेनी) के लिए ₹21 लाख प्रति वर्ष, L2 (ट्रेनी) के लिए ₹16 लाख प्रति वर्ष और L1 (ट्रेनी) के लिए ₹11 लाख सालाना पैकेज की पेशकश की जा रही है। वहीं, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (ट्रेनी) पद के लिए ₹7 लाख प्रति वर्ष का पैकेज तय किया गया है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लंबे समय से आईटी सेक्टर में एंट्री-लेवल सैलरी को लेकर युवाओं में असंतोष देखा जाता रहा है। योग्यता की बात करें तो ये पद मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के छात्रों के लिए खुले होंगे। BE, बी-टेक, ME, एम-टेक और एमसीए डिग्रीधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड MSc (कंप्यूटर साइंस/आईटी) और कुछ सर्किट ब्रांच जैसे ECE और EEE के छात्र भी इन भूमिकाओं के लिए पात्र होंगे।
पहली छमाही में 12000 फ्रेशर्स को हायर
इंफोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले छमाही में 12000 फ्रेशर्स को हायर किया है और कंपनी इस साल 20,000 फ्रेशर्स को हायर करने के अपने टारगेट को पूरा करने की राह पर है। यह बात इंफोसिस के CFO जयेश संघराजका ने 16 अक्टूबर को कंपनी की दूसरी तिमाही की कमाई कॉन्फ्रेंस में कही। इंफोसिस ने लगातार पांचवीं तिमाही में नेट हेडकाउंट में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। इस दौरान कंपनी ने सितंबर तिमाही में 8,203 कर्मचारियों को जोड़ा।