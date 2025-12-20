Hindustan Hindi News
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रोकी गई थी ट्रेडिंग, अब Infosys ने किया रिएक्ट

संक्षेप:

इंफोसिस ने बताया कि उसने NYSE पर अपने ADR की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा, जिसके कारण दो बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की अटकलों से बचने के लिए यह जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। 

Dec 20, 2025 03:31 pm IST Deepak Kumar
आईटी दिग्गज इंफोसिस लिमिटेड ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) पर अपने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR) की ट्रेडिंग रोके जाने को लेकर शनिवार, 20 दिसंबर को स्पष्टीकरण जारी किया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इंफोसिस ने साफ किया कि ऐसी कोई जरूरी घटना नहीं हुई है जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) रेगुलेशन, 2015 के तहत बताना जरूरी हो। इंफोसिस ने बताया कि उसने 19 दिसंबर को NYSE पर अपने ADR की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा, जिसके कारण दो बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की अनावश्यक अटकलों से बचने के लिए यह जानकारी सार्वजनिक की जा रही है।

क्या है मामला

दरअसल, इंफोसिस के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में तेज उछाल आया। इस वजह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग को अस्थायी तौर पर रोक दी गई। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में तेजी के पीछे मुख्य वजह शॉर्ट स्क्वीज रही, जिसे अमेरिका के स्टॉक लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) मैकेनिज्म ने और तेज कर दिया। शॉर्ट स्क्वीज शेयर बाजार में होने वाली एक खास स्थिति है, जिसमें किसी शेयर के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और इसका कारण शॉर्ट सेलिंग करने वाले निवेशकों की मजबूरी में की गई खरीदारी होती है।

मुकदमों को लेकर इंफोसिस का अपडेट

एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में आईटी कंपनी इंफोसिस ने कुछ क्लास एक्शन मुकदमों के बारे में अपडेट दिए, जिनका जिक्र उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी किया गया था। कंपनी ने बताया कि 18 दिसंबर को कोर्ट ने इंफोसिस मैककैमिश सिस्टम्स LLC और मैककैमिश के कुछ कस्टमर्स के खिलाफ दायर मुकदमों के सेटलमेंट को फाइनल मंजूरी दे दी। इंफोसिस ने कहा कि अगर 30 दिनों के भीतर सेटलमेंट के खिलाफ अपील नहीं की जाती है तो यह प्रभावी हो जाएगा और बिना किसी जिम्मेदारी को स्वीकार किए, क्लास एक्शन मुकदमों में लगाए गए सभी आरोपों को सुलझा देगा।

सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर

भारतीय शेयर बाजार में इंफोसिस के शेयर में अब सोमवार को हलचल की उम्मीद है। बता दें कि इंफोसिस के शेयर शुक्रवार को 0.7% बढ़कर ₹1,638 प्रति शेयर पर बंद हुए। इस साल अब तक स्टॉक में 13% की गिरावट आई है।

दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
