न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रोकी गई थी ट्रेडिंग, अब Infosys ने किया रिएक्ट
इंफोसिस ने बताया कि उसने NYSE पर अपने ADR की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा, जिसके कारण दो बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की अटकलों से बचने के लिए यह जानकारी सार्वजनिक की जा रही है।
आईटी दिग्गज इंफोसिस लिमिटेड ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) पर अपने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR) की ट्रेडिंग रोके जाने को लेकर शनिवार, 20 दिसंबर को स्पष्टीकरण जारी किया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इंफोसिस ने साफ किया कि ऐसी कोई जरूरी घटना नहीं हुई है जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) रेगुलेशन, 2015 के तहत बताना जरूरी हो। इंफोसिस ने बताया कि उसने 19 दिसंबर को NYSE पर अपने ADR की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा, जिसके कारण दो बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की अनावश्यक अटकलों से बचने के लिए यह जानकारी सार्वजनिक की जा रही है।
क्या है मामला
दरअसल, इंफोसिस के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में तेज उछाल आया। इस वजह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग को अस्थायी तौर पर रोक दी गई। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में तेजी के पीछे मुख्य वजह शॉर्ट स्क्वीज रही, जिसे अमेरिका के स्टॉक लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) मैकेनिज्म ने और तेज कर दिया। शॉर्ट स्क्वीज शेयर बाजार में होने वाली एक खास स्थिति है, जिसमें किसी शेयर के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और इसका कारण शॉर्ट सेलिंग करने वाले निवेशकों की मजबूरी में की गई खरीदारी होती है।
मुकदमों को लेकर इंफोसिस का अपडेट
एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में आईटी कंपनी इंफोसिस ने कुछ क्लास एक्शन मुकदमों के बारे में अपडेट दिए, जिनका जिक्र उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी किया गया था। कंपनी ने बताया कि 18 दिसंबर को कोर्ट ने इंफोसिस मैककैमिश सिस्टम्स LLC और मैककैमिश के कुछ कस्टमर्स के खिलाफ दायर मुकदमों के सेटलमेंट को फाइनल मंजूरी दे दी। इंफोसिस ने कहा कि अगर 30 दिनों के भीतर सेटलमेंट के खिलाफ अपील नहीं की जाती है तो यह प्रभावी हो जाएगा और बिना किसी जिम्मेदारी को स्वीकार किए, क्लास एक्शन मुकदमों में लगाए गए सभी आरोपों को सुलझा देगा।
सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर
भारतीय शेयर बाजार में इंफोसिस के शेयर में अब सोमवार को हलचल की उम्मीद है। बता दें कि इंफोसिस के शेयर शुक्रवार को 0.7% बढ़कर ₹1,638 प्रति शेयर पर बंद हुए। इस साल अब तक स्टॉक में 13% की गिरावट आई है।