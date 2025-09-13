Infosys BuyBack Record date check key details here 1800 रुपये में अपने शेयर वापस खरीदेगी यह धाकड़ कंपनी, किया ऐलान, मार्केट प्राइस से अधिक कीमत, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Infosys BuyBack Record date check key details here

1800 रुपये में अपने शेयर वापस खरीदेगी यह धाकड़ कंपनी, किया ऐलान, मार्केट प्राइस से अधिक कीमत

Infosys BuyBack Details: देश की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने 18000 करोड़ रुपये के बायबैक का ऐलान किया है। इंफोसिस के इतिहास का यह सबसे बड़ा बायबैक है। गुरुवार को हुए इस ऐलान की वजह से इंफोसिस के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली थी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 01:18 PM
Infosys BuyBack Details: देश की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने 18000 करोड़ रुपये के बायबैक का ऐलान किया है। इंफोसिस के इतिहास का यह सबसे बड़ा बायबैक है। गुरुवार को हुए इस ऐलान की वजह से इंफोसिस के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर बीएसई में 1 प्रतिशत की तेजी के बाद 1425.10 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इससे पहले दिन में इंफोसिस के शेयरों में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। आइए जानते हैं इंफोसिस के इस बायबैक से जुड़ी हर एक डीटेल्स...

1- इंफोसिस शेयर बायबैक प्राइस - आईटी कंपनी इंफोसिस ने इस बायबैक के लिए 1800 रुपये शेयर तय किया है।

2- इंफोसिस शेयर बायबैक रिकॉर्ड डेट प्राइस - आईटी कंपनी ने इंफोसिस के बायबैक के लिए अभी तक रिकॉर्ड डेट तय नहीं किया है।

3- इंफोसिस शेयर बायबैक साइज - इस बायबैक का साइज 18000 करोड़ रुपये है।

इंफोसिस के बायबैक का इतिहास

यह 5वीं बार है जब इंफोसिस अपने ही शेयर वापस खरीदने जा रही है। इससे पहले आखिरी बार इंफोसिस ने 2022 में बायबैक किया था। तब बायबैक का साइज 9300 करोड़ रुपये का था। पहली बार कंपनी ने 2017 में बायबैक किया था। तब बायबैक का साइज 13000 करोड़ रुपये था। 2019 में हुए बायबैक का साइज 9260 करोड़ रुपये है। तीसरी बार हुए बायबैक का साइज 9200 करोड़ रुपये और चौथी बार के बायबैक का साइज 9300 करोड़ रुपये था।

इंफोसिस के शेयरों का प्रदर्शन अच्छा नहीं

शेयर बाजार में इंफोसिस के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 2 साल में इंफोसिस का शेयर महज 1.65 प्रतिशत का रिटर्न ही दे पाया है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 21.84 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, 3 साल में इंफोसिस के शेयरों में 0.65 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

