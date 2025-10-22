निवेशकों से अपने शेयर खरीद रही इंफोसिस, कंपनी प्रमोटर्स ने बायबैक से बनाई दूरी
संक्षेप: इंफोसिस के प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी के 18,000 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीदने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। बायबैक की घोषणा तक प्रमोटर्स के पास कंपनी में कुल 13.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
आईटी सेक्टर की कंपनी इंफोसिस के प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी के 18,000 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीदने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। इनमें नंदन नीलेकणि और सुधा मूर्ति शामिल हैं। इंफोसिस ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि शेयर बायबैक की घोषणा तक प्रमोटर्स के पास कंपनी में कुल 13.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
क्या कहा आईटी कंपनी ने?
इंफोसिस ने कहा- कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने 14, 16, 17, 18 और 19 सितंबर, 2025 के अपने पत्रों के माध्यम से इसमें (बायबैक में) भाग नहीं लेने का इरादा व्यक्त किया है। प्रस्तावित प्रक्रिया को मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर कंपनी में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के वोटिंग अधिकार (जो सार्वजनिक घोषणा की तिथि तक 13.05 प्रतिशत हैं) बदल सकते हैं। बता दें कि इंफोसिस के निदेशक मंडल की 11 सितंबर, 2025 को हुई बैठक में कंपनी के अब तक की सबसे बड़े 18,000 करोड़ रुपये के शेयर की पुन: खरीद को मंजूरी दी गई थी।
कौन-कौन है शामिल प्रमोटर में?
इंफोसिस के प्रमोटर में कंपनी के सह-संस्थापक एनआर. नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा एन. मूर्ति, बेटी अक्षता मूर्ति और बेटा रोहन मूर्ति शामिल हैं। इसमें कंपनी के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी, उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणी और बच्चे निहार एवं जान्हवी नीलेकणी भी शामिल हैं। अन्य सह-संस्थापक और उनके परिवार भी कंपनी के प्रवर्तक हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
इंफोसिस के शेयर की बात करें तो इसकी कीमत फिलहाल 1472 रुपये है। एक दिन पहले के मुकाबले बुधवार को शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 1484.60 रुपये तक गया था। दिसंबर 2024 में शेयर 2006.80 रुपये पर पहुंच गया जो इसके 52 हफ्ते का हाई है। अब 23 अक्टूबर यानी गुरुवार को इस कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि बुधवार को शेयर बाजार में कारोबार नहीं हुआ था।