infosys buy 75 percent stake in australia s versant shares will be in focus today इंफोसिस खरीद रही ऑस्ट्रेलिया की वर्सेंट में 75% हिस्सेदारी, आज फोकस में रहेंगे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़infosys buy 75 percent stake in australia s versant shares will be in focus today

इंफोसिस खरीद रही ऑस्ट्रेलिया की वर्सेंट में 75% हिस्सेदारी, आज फोकस में रहेंगे शेयर

भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस ने बुधवार को घोषणा की कि वह ऑस्ट्रेलिया की टेलस्ट्रा ग्रुप की पूरी तरह से स्वामित्व वाली कंपनी वर्सेंट ग्रुप में 75% हिस्सेदारी खरीदेगी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 07:51 AM
share Share
Follow Us on
इंफोसिस खरीद रही ऑस्ट्रेलिया की वर्सेंट में 75% हिस्सेदारी, आज फोकस में रहेंगे शेयर

भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस ने बुधवार को घोषणा की कि वह ऑस्ट्रेलिया की टेलस्ट्रा ग्रुप की पूरी तरह से स्वामित्व वाली कंपनी वर्सेंट ग्रुप में 75% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके लिए इंफोसिस लगभग 233.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (करीब 153 मिलियन अमेरिकी डॉलर) देगी। इस बिजनेस अपडेट का असर आज इंफोसिस के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। आज इस आईटी कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे।

रॉयटर्स के मुताबिक वर्सेंट ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में वित्त, ऊर्जा, सार्वजनिक सेवाएं, सरकार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों की संस्थाओं को क्लाउड सेवाएं प्रदान करता है। इंफोसिस ने कहा कि यह सौदा उसकी ऑस्ट्रेलिया में मौजूदगी को मजबूत करेगा।

वॉल स्ट्रीट में उछला शेयर

यह खबर सुनते ही अमेरिका में लिस्टेड इंफोसिस के शेयरों में उछाल आया और वे 1.6% बढ़कर 16.33 डॉलर पर पहुंच गए। हालांकि, यह सौदा पूरा होने में समय लगेगा। इसे वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी छमाही तक पूरा किया जाना है, बशर्ते ऑस्ट्रेलिया की विदेशी निवेश समीक्षा बोर्ड और प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिल जाए।

शेयर प्राइस ट्रेंड

बुधवार को इंफोसिस के शेयर 0.16 पर्सेंट की तेजी के साथ 1426.40 रुपये पर बंद हुए थे। पिछले एक साल में यह स्टॉक 21 फीसद से अधिक टूट चुका है। जबकि, इस साल अबतक इसमें 24 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। अगर पिछले छह महीने की बात करें तो भी यह स्टॉक अपने निवेशकों को 23 पर्सेंट से अधिक का नुकसान करा चुका है। एक महीने पहले भी निवेश करने वाले 9.16 प्रतिशत के नुकसान में हैं। इसका 52 हफ्ते का हाई 2006.45 रुपये और लो 1307 रुपये है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Business News Infosys Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।