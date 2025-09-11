इंफोसिस की बायबैक शॉपिंग, 19% प्रीमियम भाव पर अपने ही शेयर खरीदेगी कंपनी

देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड 1800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बायबैक करेगी, जो मौजूदा बाजार भाव से 19% प्रीमियम को दिखाता है। बता दें कि एनएसई पर गुरुवार को इंफोसिस के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई।

Infosys share buyback: देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड ने गुरुवार को टेंडर रूट के जरिए 18,000 करोड़ रुपये के बायबैक की घोषणा की। यह कंपनी की लिस्टिंग के बाद से अब तक का उसका सबसे बड़ा शेयर बायबैक है। कंपनी 1,800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बायबैक करेगी, जो मौजूदा बाजार भाव से 19% प्रीमियम को दिखाता है। जानकारी के मुताबिक इंफोसिस 10 करोड़ शेयर बायबैक करेगी, जो उसकी कुल इक्विटी का 2.41% है। बता दें कि एनएसई पर गुरुवार को इंफोसिस के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। सप्ताह के चौथे दिन यह शेयर करीब डेढ़ फीसदी टूटकर 1512 रुपये पर बंद हुआ।

क्या है बायबैक के मायने बायबैक के तहत कंपनी अपने ही शेयर खरीदती है। टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक के तहत कंपनी आमतौर पर प्रीमियम भाव पर शेयर खरीदने की पेशकश करती है। यह ऑफर सीमित अवधि के लिए खुला रहता है और शेयरधारक कंपनी को अपने शेयर दे सकते हैं। बता दें कि इंफोसिस के लिए यह पांचवां बायबैक है। इससे पहले, कंपनी ने 2017 में 13000 करोड़ रुपये, 2019 में 8260 करोड़ रुपये, 2021 में 9200 करोड़ रुपये और 2023 में लगभग 9300 करोड़ रुपये के बायबैक की घोषणा की थी।