Infosys announces its biggest ever share buyback of 18000 crore rs at 19 percent premium इंफोसिस की बायबैक शॉपिंग, 19% प्रीमियम भाव पर अपने ही शेयर खरीदेगी कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Infosys announces its biggest ever share buyback of 18000 crore rs at 19 percent premium

इंफोसिस की बायबैक शॉपिंग, 19% प्रीमियम भाव पर अपने ही शेयर खरीदेगी कंपनी

देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड 1800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बायबैक करेगी, जो मौजूदा बाजार भाव से 19% प्रीमियम को दिखाता है। बता दें कि एनएसई पर गुरुवार को इंफोसिस के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। 

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:42 PM
share Share
Follow Us on
इंफोसिस की बायबैक शॉपिंग, 19% प्रीमियम भाव पर अपने ही शेयर खरीदेगी कंपनी

Infosys share buyback: देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड ने गुरुवार को टेंडर रूट के जरिए 18,000 करोड़ रुपये के बायबैक की घोषणा की। यह कंपनी की लिस्टिंग के बाद से अब तक का उसका सबसे बड़ा शेयर बायबैक है। कंपनी 1,800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बायबैक करेगी, जो मौजूदा बाजार भाव से 19% प्रीमियम को दिखाता है। जानकारी के मुताबिक इंफोसिस 10 करोड़ शेयर बायबैक करेगी, जो उसकी कुल इक्विटी का 2.41% है। बता दें कि एनएसई पर गुरुवार को इंफोसिस के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। सप्ताह के चौथे दिन यह शेयर करीब डेढ़ फीसदी टूटकर 1512 रुपये पर बंद हुआ।

क्या है बायबैक के मायने

बायबैक के तहत कंपनी अपने ही शेयर खरीदती है। टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक के तहत कंपनी आमतौर पर प्रीमियम भाव पर शेयर खरीदने की पेशकश करती है। यह ऑफर सीमित अवधि के लिए खुला रहता है और शेयरधारक कंपनी को अपने शेयर दे सकते हैं। बता दें कि इंफोसिस के लिए यह पांचवां बायबैक है। इससे पहले, कंपनी ने 2017 में 13000 करोड़ रुपये, 2019 में 8260 करोड़ रुपये, 2021 में 9200 करोड़ रुपये और 2023 में लगभग 9300 करोड़ रुपये के बायबैक की घोषणा की थी।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

इंफोसिस को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6,924 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से 8.6 प्रतिशत अधिक है। जून तिमाही में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 7.5 प्रतिशत बढ़कर 42,279 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान उसकी कुल परिचालन लागत में 10.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 3,850 करोड़ रुपये रही।

Infosys
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।