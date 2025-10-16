Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Infosys announces 23 rs interim dividend record date payout detail is here

23 रुपये का डिविडेंड देगी इंफोसिस, रिकॉर्ड डेट का भी हो गया ऐलान

संक्षेप: इंफोसिस ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस दौरान नेट प्रॉफिट 13.2 प्रतिशत बढ़कर 7,364 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही इंफोसिस ने अपने शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर 23 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया।

Thu, 16 Oct 2025 06:25 PM
आईटी सेक्टर की कंपनी इंफोसिस ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस दौरान नेट प्रॉफिट 13.2 प्रतिशत बढ़कर 7,364 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 6,506 करोड़ रुपये का प्रॉफिट अर्जित किया था। इसके साथ ही इंफोसिस ने अपने शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर 23 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक है।

इंफोसिस ने कहा कि शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 27 अक्टूबर को रिकॉर्ड तिथि तय की गई है, जबकि भुगतान 7 नवंबर को किया जाएगा। इस बीच, गुरुवार को शेयर की कीमत 1472.75 रुपये पर थी। अब शुक्रवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

इंफोसिस की आय

वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में इंफोसिस की परिचालन आय 8.6 प्रतिशत बढ़कर 44,490 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले की समान अवधि में उसकी परिचालन आय 40,986 करोड़ रुपये थी। इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने वृद्धि पूर्वानुमान की निचली सीमा को बढ़ाकर दो-तीन प्रतिशत करने की घोषणा की। जून तिमाही में यह सीमा एक-तीन प्रतिशत निर्धारित की गई थी। इस अवधि में कंपनी का परिचालन मार्जिन सालाना और तिमाही आधार दोनों में 21 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

कैश फ्लो नेट प्रॉफिट का 131 प्रतिशत रहा

इस दौरान इंफोसिस का मुक्त कैश फ्लो नेट प्रॉफिट का 131 प्रतिशत रहा जो 9,677 करोड़ रुपये के बराबर है। बड़े सौदों का कुल अनुबंध मूल्य (टीसीवी) 3.1 अरब डॉलर यानी लगभग 27,525 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने इस तिमाही में कर्मचारियों की संख्या 8,203 बढ़ाकर 3,31,991 कर दी जो जून तिमाही के अंत में 3,23,788 थी। इंफोसिस के सीईओ और एमडी सलिल पारेख ने कहा कि हमने लगातार दो तिमाहियों में मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो हमारी बाजार स्थिति और ग्राहकों की प्रासंगिकता को दर्शाता है।

Infosys
