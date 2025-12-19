Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Infosys ADR trading halted on NYSE after 40 percent surge indian stock market detail here
इंफोसिस की ट्रेडिंग पर रोक, ADR में उछाल के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का फैसला

इंफोसिस की ट्रेडिंग पर रोक, ADR में उछाल के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का फैसला

संक्षेप:

इंफोसिस के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट (ADR) में एक ही सत्र में 40 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। इंफोसिस का ADR करीब 27 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। इतनी तेज उछाल के बाद एहतियात के तौर पर ट्रेडिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया गया।

Dec 19, 2025 09:56 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग अस्थायी तौर पर रोक दी गई है । यह फैसला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) की ओर से लिया गया है। दरअसल, यूएस में लिस्टेड भारतीय कंपनी इंफोसिस के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट (ADR) में एक ही सत्र में 40 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। इंफोसिस का ADR करीब 27 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। इतनी तेज उछाल के बाद एहतियात के तौर पर ट्रेडिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। बता दें कि जब कोई भारतीय या विदेशी कंपनी सीधे अमेरिका में लिस्ट नहीं होती, तो उसके शेयरों को अमेरिकी निवेशकों तक पहुंचाने के लिए ADR जारी किया जाता है। यह ADR उस कंपनी के असली शेयरों का प्रतिनिधि होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गिफ्ट निफ्टी पर भी दिखा असर

भारत में इसका असर गिफ्ट निफ्टी पर भी दिखा। यह 220 अंकों से ज्यादा उछल गया। हालांकि घरेलू बाजार में इंफोसिस के शेयरों में उतनी बड़ी हलचल नहीं दिखी और NSE पर यह 0.7% की बढ़त के साथ 1,638 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि इस तेजी को वैश्विक IT सेक्टर से मिले सकारात्मक संकेतों का भी सहारा मिला। Accenture के पहली तिमाही के नतीजों के बाद भारतीय आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि कुल टेक खर्च साल-दर-साल लगभग स्थिर है लेकिन जनरेटिव AI में तेजी दिख रही है। AI ने नई बुकिंग्स में 11% और राजस्व में 6% का योगदान दिया, जबकि एडवांस्ड AI बुकिंग्स 76% बढ़कर 2.2 अरब डॉलर तक पहुंच गईं।

इंफोसिस के तिमाही नतीजे

इस बीच, इंफोसिस ने 14 जनवरी, 2026 को अपनी दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करने का ऐलान किया है। एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 13 और 14 जनवरी को मिलेंगे ताकि 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई तिमाही और नौ महीनों के फाइनेंशियल नतीजों पर विचार किया जा सके और उन्हें मंजूरी दी जा सके।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Infosys
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।