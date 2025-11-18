अपने शेयर को वापस खरीदने जा रही यह कंपनी, शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

Hindustan Hindi News
संक्षेप: पात्र शेयरधारक निविदा अवधि, यानी 20 नवंबर, 2025 से 26 नवंबर, 2025 तक, अपने इक्विटी शेयर प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें कि आज मंगलवार को कंपनी के शेयर 1 पर्सेंट तक टूटकर 1,486.80 रुपये पर आ गए थे। अब कल बुधवार से यह शेयर फोकस में रह सकता है।

Tue, 18 Nov 2025 09:02 PMVarsha Pathak भाषा
Infosys share buyback: सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी इन्फोसिस का अब तक का सबसे बड़ा 18,000 करोड़ रुपये का शेयर बायबैक कार्यक्रम गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 26 नवंबर को बंद होगा। इन्फोसिस ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी का लक्ष्य पांच रुपये अंकित मूल्य के 10 करोड़ पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों को 1,800 रुपये प्रति शेयर के भाव से वापस खरीदना है। यह कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 2.41 प्रतिशत है। पात्र शेयरधारक निविदा अवधि, यानी 20 नवंबर, 2025 से 26 नवंबर, 2025 तक, अपने इक्विटी शेयर प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें कि आज मंगलवार को कंपनी के शेयर 1 पर्सेंट तक टूटकर 1,486.80 रुपये पर आ गए थे। अब कल बुधवार से यह शेयर फोकस में रह सकता है।

कंपनी ने क्या कहा

इन्फोसिस ने कहा, ‘‘कंपनी की यह बायबैक मध्यम अवधि में रणनीतिक और परिचालन नकदी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अपनी पूंजी आवंटन नीति के अनुरूप शेयरधारकों को प्रभावी और कुशल तरीके से अधिशेष धनराशि वापस करने के लिए की जा रही है।’’

क्या है डिटेल

कंपनी ने 2017 में अपने पहले शेयर बायबैक कार्यक्रम की घोषणा की थी। उस समय, इन्फोसिस ने 1,150 रुपये प्रति शेयर की दर से 11.3 करोड़ शेयर यानी कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 4.92 प्रतिशत तक वापस खरीदा था। उस बायबैक की कुल राशि लगभग 13,000 करोड़ रुपये थी। दूसरी बायबैक 2019 में 8,260 करोड़ रुपये की, तीसरी 9,200 करोड़ रुपये और आखिरी बायबैक 2022-23 में 9,300 करोड़ रुपये की थी। नंदन एम नीलेकणि और सुधा मूर्ति सहित इन्फोसिस के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह ने पुनर्खरीद में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। बायबैक की घोषणा की तारीख तक प्रमोटर्स के पास संयुक्त रूप से कंपनी में 13.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

