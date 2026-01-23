Hindustan Hindi News
Infobeans Technologies to give 3 bonus Share company profit jumped 173 Percent
हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, 173% बढ़ा स्मॉलकैप कंपनी का मुनाफा

संक्षेप:

इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज ने बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी अपने निवेशकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटेगी। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 173% बढ़ा है।

Jan 23, 2026 10:23 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
स्मॉलकैप कंपनी इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज अपने निवेशकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर शेयरधारकों को 3 बोनस शेयर बांटेगी। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 27 फरवरी 2026 फिक्स की है। कंपनी के शेयर शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को BSE में शुरुआती कारोबार में करीब 3 पर्सेंट की तेजी के साथ 920.05 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

173% बढ़ा है इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज का मुनाफा
इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज (Infobeans Technologies) को टैक्स भुगतान के बाद 19 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। स्मॉलकैप कंपनी का प्रॉफिट 173 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज को 7 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 38 पर्सेंट बढ़कर 138 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ रुपये रहा है। दिसंबर 2025 तिमाही के दौरान कंपनी का इबिट्डा बढ़कर 33 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 18 करोड़ रुपये था।

9 महीने में 200% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज (Infobeans Technologies) के शेयर पिछले 9 महीने में 200 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर 22 अप्रैल 2025 को 304.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को 920.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 60 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन महीने में इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर 70 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1030 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 269.95 रुपये है।

IPO में 58 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज (Infobeans Technologies) के आईपीओ में शेयर का दाम 58 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 18 अप्रैल 2017 को खुला था और यह 21 अप्रैल तक ओपन रहा। कंपनी के शेयर 2 मई 2017 को 69.60 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए थे। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है।

