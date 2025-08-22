InfoBeans Technologies Stock jumps upto 10 pecent today in market crash बाजार में टेंशन के बीच आज 10% तक चढ़ा यह मल्टीबैगर स्टॉक, AI से है कनेक्शन, इस दिग्गज ने भी लगाया है पैसा, Business Hindi News - Hindustan
शुक्रवार को जहां एक तरफ घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। तो वहीं एक मल्टीबैगर स्टॉक की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। हम बात कर रहे हैं InfoBeans Technologies की।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान Fri, 22 Aug 2025 07:28 PM
शुक्रवार को जहां एक तरफ घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। तो वहीं एक मल्टीबैगर स्टॉक की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। हम बात कर रहे हैं InfoBeans Technologies की। एआई आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को 10 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। जिसके बाद यह स्टॉक बीएसई में 704.70 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, कंपनी के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है।

आज मार्केट यह स्टॉक 640.65 रुपये के लेवल पर खुला। लेकिन दिन में 704.70 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। अपर सर्किट लगने के बाद जब एक बार फिर से स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू हुई तब यह स्टॉक मुनाफा वसूली का शिकार हो गया। जिसकी वजह से बाजार के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयरों का भाव 677.70 रुपये पर आ गया था।

6 महीने में 97% चढ़ा भाव

इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में बीते 6 महीने के दौरान 97 प्रतिशत की तेजी आई है। 11 जुलाई 2025 को कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 357.05 रुपये के लेवल पर था। बता दें, बीते 1 महीने में ही InfoBeans Technologies के शेयरों में 60 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

मुकुल महावीर अग्रवाल के पास भी शेयर

इस कंपनी में दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल ने भी निवेश किया है। InfoBeans Technologies की जून की शेयरहोल्डिंग के अनुसार दिग्गज निवेशक के पास 4.38 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। बता दें, मुकुल महावीर अग्रवाल ने बीएसई, पीटीसी इंडस्ट्रीज, रेडिको खेतान, एलटी फूड्स आदि में भी निवेश किया है।

इस कंपनी का रेवन्यू जून तिमाही के दौरान 124 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, EBITDA इस जून क्वार्टर में 36 करोड़ रुपये रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

