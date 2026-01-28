Hindustan Hindi News
1 पर 3 फ्री शेयर बांटने का ऐलान, 20% उछल गया शेयर, 173% बढ़ा है मुनाफा

संक्षेप:

इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को 20% चढ़कर 888.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में एक साल में 182% से अधिक की तेजी आई है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है।

Jan 28, 2026 03:40 pm IST Vishnu Soni
स्मॉलकैप कंपनी इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को रॉकेट बन गए हैं। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट उछलकर 888.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले एक साल में 182 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज ने हाल में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर बांट रही है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 173 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ा है।

हर शेयर पर 3 बोनस शेयर बांट रही है कंपनी
इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज ने अपने शेयरधारकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर निवेशकों को 3 बोनस शेयर देगी। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 27 फरवरी 2026 फिक्स की है। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज ने AI-पावर्ड स्पेक-ड्रिवेन डिवेलपमेंट (SDD) सॉल्यूशन, SDD एक्सेलरेटर के लॉन्च की घोषणा की है। इस सॉल्यूशन का मकसद एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डिलीवरी में तेजी लाना है।

173% बढ़ा है कंपनी का तिमाही मुनाफा
इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज (InfoBeans Technologies) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 173.23 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 19.29 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज को 7.06 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स सालाना आधार पर 39.8 पर्सेंट बढ़कर 134.46 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की नेट सेल्स 96.33 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 88.84 पर्सेंट बढ़कर 33.35 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 17.66 करोड़ रुपये था।

एक साल में 182% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले एक साल में 182 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। आईटी कंपनी के शेयर 28 जनवरी 2025 को 314.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 जनवरी 2026 को 888.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 56 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1030 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 269.95 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
