बोनस शेयर बांटने की तैयारी में स्मॉलकैप कंपनी, 9 महीने में 165% चढ़ गए शेयर

संक्षेप: स्मॉलकैप कंपनी इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है। कंपनी का बोर्ड 22 जनवरी की बैठक में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। कंपनी के शेयर 9 महीने में 165% उछल गए हैं।

स्मॉलकैप कंपनी इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में करीब 2 पर्सेंट की तेजी के साथ 801.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 9 महीने में इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर पिछले 9 महीने में 165 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1030 रुपये है।

22 जनवरी को है कंपनी की बोर्ड मीटिंग

इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज (InfoBeans Technologies) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गुरुवार 22 जनवरी 2026 को बैठक है। इस बैठक में कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज का बोर्ड बोनस इश्यू के रेशियो पर फैसला करेगा। साथ ही, मीटिंग के दौरान चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों को भी मंजूर करेगा। कंपनी का बोर्ड अगर बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी देता है तो यह पहला मौका होगा, जब इंफोबीन्स टेक्नोलॉजीज अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटेगी।