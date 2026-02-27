Hindustan Hindi News
3:1 बोनस शेयर, आज 9% उछला स्टॉक, रिकॉर्ड डेट पर मची है लूट

Feb 27, 2026 09:40 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Infobeans Technologies Ltd एक मल्टीबैगर स्टॉक है। कंपनी ने एक साल पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। आज कंपनी के शेयरों का भाव 9 प्रतिशत उछला है। बता दें, कंपनी बोनस शेयर दे रही है। 



Bonus Share: शेयर बाजार में आज शुक्रवार को इंफोबिंस टेक्नोलॉजी के स्टॉक की कीमतों में 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड कर रहे हैं। योग्य निवेशकों को कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। बता दें, Infobeans Technologies Ltd एक मल्टीबैगर स्टॉक है। कंपनी ने एक साल में पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है।

शुक्रवार को Infobeans Technologies Ltd के शेयर बीएसई में 202.85 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 217.75 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

आज है बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट

Infobeans Technologies Ltd ने स्टॉक मार्केट को दी जानकारी में बताया था कि 1 शेयर पर निवेशकों को तीन शेयर बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। कंपनी की तरफ से आज यानी 27 फरवरी की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया था। बता दें, जिन निवेशकों का नाम Infobeans Technologies Ltd के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें बोनस शेयर का फायदा होगा।

रिटर्न के मामले में अव्वल है स्टॉक

Infobeans Technologies Ltd ने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते तीन महीने के दौरान 40 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में बोनस शेयर देने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में 166 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.89 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी का 52 वीक हाई 257.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 67.49 रुपये है। Infobeans Technologies Ltd का मार्केट कैप 2072 करोड़ रुपये का है।

दो साल में Infobeans Technologies Ltd के शेयरों का भाव 106 प्रतिशत और तीन साल में 66.77 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी?

इस कंपनी ने निवेशकों को 2025 में आखिरी बार डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड बांटा था। बता दें, सितंबर तिमाही के शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.40 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 25.60 प्रतिशत हिस्सा था। जून 2025 की शेयरहोल्डिंग की तुलना में कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 0.04 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
