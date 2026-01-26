1 पर 3 शेयर बोनस देगी यह कंपनी, 1200% तक उछल गया है शेयर
Infobeans Technologies Share: इन्फोबींस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस इश्यू को मंजूरी दी है। यानी अगर किसी निवेशक के पास 1 शेयर है, तो उसे 3 शेयर मुफ्त में मिलेंगे। यह फैसला 22 जनवरी 2026 को हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया है। हर बोनस शेयर का फेस वैल्यू ₹10 होगा और यह पूरी तरह से पेड-अप रहेगा। हालांकि, यह बोनस इश्यू शेयरहोल्डर्स की मंजूरी और जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही लागू होगा, जिसके लिए पोस्टल बैलेट कराया जाएगा। बता दें कि पिछले शुक्रवार को कंपनी के शेयर 808.95 रुपये पर बंद हुए थे। सालभर में यह शेयर 110 पर्सेंट, पांच साल में 460 पर्सेंट और इसका मैक्सिमम रिटर्न 1200% तक का है।
क्या है बोनस शेयर
आसान भाषा में समझें तो बोनस इश्यू का मतलब है कि कंपनी अपने मौजूदा निवेशकों को बिना कोई पैसा लिए अतिरिक्त शेयर देती है। इसके लिए कंपनी अपनी जमा पूंजी यानी रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम को शेयर कैपिटल में बदलती है। इसमें कंपनी के पास से कोई कैश बाहर नहीं जाता। आमतौर पर बोनस इश्यू को मैनेजमेंट के भरोसे का संकेत माना जाता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और भविष्य को लेकर वह आश्वस्त है। हालांकि, निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि बोनस के बाद कुल निवेश की वैल्यू नहीं बढ़ती, क्योंकि शेयरों की संख्या बढ़ने के साथ कीमत उसी अनुपात में घट जाती है।
इस बोनस इश्यू के लिए इन्फोबींस टेक्नोलॉजीज करीब ₹43.85 करोड़ रिटेन्ड अर्निंग्स और ₹28.87 करोड़ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कैपिटलाइज करेगी। बोनस के बाद कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 2.42 करोड़ से बढ़कर करीब 9.69 करोड़ हो जाएगी। कंपनी ने 27 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। रिकॉर्ड डेट वही कट-ऑफ तारीख होती है, जिस दिन कंपनी यह तय करती है कि कौन से शेयरहोल्डर्स बोनस पाने के हकदार हैं। जिन निवेशकों का नाम उस दिन कंपनी के रजिस्टर में होगा, उन्हें ही बोनस शेयर मिलेंगे।
कंपनी की वित्तीय स्थिति
वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। साल-दर-साल आधार पर रेवेन्यू 38% बढ़कर ₹138 करोड़ पहुंच गया। EBITDA लगभग दोगुना होकर ₹33 करोड़ रहा और मुनाफा (PAT) 173% उछलकर ₹19 करोड़ हो गया। हालांकि, शेयर बाजार में शुक्रवार को शेयर में भारी गिरावट देखी गई और यह 9.58% टूटकर ₹808.95 पर बंद हुआ। स्टॉक का 52 हफ्तों का हाई ₹1,030 और लो ₹270.55 रहा है। कुल मिलाकर, बोनस इश्यू के साथ कंपनी एक बार फिर निवेशकों के फोकस में आ गई है।