महंगी हुई धुलाई: Surf Excel, रिन और Wheel के बढ़े दाम, चेक करें नए रेट
मुख्य बातें
- हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने Surf Excel, Rin और Wheel के दामों में 11 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है
- अलग-अलग पैक के हिसाब से कीमतों में 1 से 10 रुपये तक का इजाफा किया गया है
अब कपड़ों की धुलाई महंगी हो गई है। आम आदमी को महंगाई एक और झटका डिटर्जेंट पाउडर और केक में लगा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने अपने लोकप्रिय डिटर्जेंट ब्रांड Surf Excel, Rin और Wheel के दामों में 11 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है। अलग-अलग पैक के हिसाब से कीमतों में 1 से 10 रुपये तक का इजाफा किया गया है। कंपनी ने बढ़ती कच्चे माल की लागत और मार्जिन पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया है।
पिछले महीने कंपनी की एमडी और सीईओ प्रिया नायर ने कहा था कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर कंपनी जरूरत के मुताबिक कीमतों में संतुलित बढ़ोतरी करती रहेगी। FMCG कंपनियां बढ़ती लागत के बीच अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए कीमतों में बदलाव कर रही हैं।
Surf Excel के नए दाम
क्विक वॉश 1 किलो: 235 से बढ़कर 245 रुपये, इसमें 10 रुपये का इजाफा हुआ है।
क्विक वॉश 500 ग्राम: 123 से बढ़कर 128 रुपये हो गया है। यानी यह पांच रुपये महंगा हुआ है।
ईजी वॉश 1 किलो: 167 से बढ़कर 172 रुपये, इसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
ईजी वॉश 500 ग्राम: यह 2 रुपये महंगा हुआ है। इसका नया रेट 85 से बढ़कर 87 रुपये हो गया है।
Surf Excel बार 250 ग्राम: इस साबुन के दाम में 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब यह 42 से बढ़कर 45 रुपये का हो गया है।
चार बार का पैक (200 ग्राम प्रत्येक): इसमें 10 रुपये की बढ़ाोतरी की गई है। अब यह 145 से बढ़कर 155 रुपये हो गया है।
Rin और Wheel के नए रेट
Rin Ala 500 एमएल: इसमें 5 रुपये का इजाफा किया गया है। अब यह 90 से बढ़कर 95 रुपये का हो गया है।
Rin पाउडर 1 किलो: इसमें महज 3 रुपये की वद्धि की गई है। अब यह 120 से बढ़कर 123 रुपये का हो गया है।
Rin पाउडर 500 ग्राम: इसमें भी दो रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब यह 61 से बढ़कर 63 रुपये का हो गया है।
Wheel पाउडर 1 किलो: इस डिटर्जेंट पाउडर के दाम में 3 रुपये का इजाफा किया गया है। अब यह 90 से बढ़कर 93 रुपये का हो गया है।
Wheel पाउडर 500 ग्राम: 46 से बढ़कर 47 रुपये का हो गया है।
साबुन के दाम भी बढ़ाए
HUL ने अपने मोती गुलाब साबुन की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। 150 ग्राम वाले साबुन का दाम 74 रुपये से बढ़ाकर 82 रुपये कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें