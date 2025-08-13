inflation decreases the hope of loans getting cheaper and emi getting lower increases महंगाई घटी तो लोन सस्ता और ईएमआई कम होने की उम्मीद बढ़ी, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़inflation decreases the hope of loans getting cheaper and emi getting lower increases

आरबीआई ने हाल ही में पूरे साल की महंगाई दर का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है, जो पहले 3.7% था। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई दर में गिरावट आने से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आगे चलकर रेपो रेट यानी कर्ज पर ब्याज दरें कम करने में मदद मिलेगी।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमWed, 13 Aug 2025 06:41 AM
विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई दर में गिरावट आने से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आगे चलकर रेपो रेट यानी कर्ज पर ब्याज दरें कम करने में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि अगर महंगाई दर आरबीआई के अनुमान से भी कम रहती है, तो केंद्रीय बैंक भविष्य में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इससे बाजार में सस्ती दर पर कर्ज मिलने पर मांग बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही ईएमआई भी कम होने की उम्मीद बढ़ गई है।

आरबीआई ने घटाया महंगाई का अनुमान

आरबीआई ने हाल ही में पूरे साल की महंगाई दर का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है, जो पहले 3.7% था। आरबीआई को उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में औसत महंगाई महज 2.1% रहेगी। तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में यह 3.1% और चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 4.4% रहने का अनुमान है।

खाने-पीने की चीजों पर महंगाई छह साल के निचले स्तर पर

पिछले महीने यानी जुलाई में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर (उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक या सीएफपीआई) -1.76% रही, जबकि जून में यह -1.01% थी। यानी खाद्य महंगाई में और कमी आई है। जनवरी 2019 के बाद खाने-पीने की चीजें इतनी सस्ती नहीं हुई थीं। ग्रामीण इलाकों में तो खाने-पीने की महंगाई दर जुलाई में -1.74% रही, जो जून में -0.87% थी।

शहरी इलाकों में यह दर -1.17% थी, जो जून में -1.90% रही थी। ग्रामीण इलाकों में बाकी चीजों की महंगाई दर जुलाई में घटकर 1.18% हो गई, जो जून में 1.72% थी। शहरी इलाकों में यह दर 2.56% से घटकर 2.05% पर आ गई।

अन्य खर्चों में महंगाई की स्थिति (जुलाई बनाम जून)

मकान किराया: जुलाई में 3.17% (जून में 3.18%)

शिक्षा: जुलाई में 4.00% (जून में 4.37%)

स्वास्थ्य: जुलाई में 4.57% (जून में 4.38%)

परिवहन एवं संचार: जुलाई में 2.12% (जून में 3.90%)

ईंधन एवं बिजली: जुलाई में 2.67% (जून में 2.55%)

(नोट: सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं)

वैश्विक बाजार की अनिश्चितता भी अहम

हालांकि, अमेरिका द्वारा आयात शुल्क (टैरिफ) बढ़ाए जाने के कारण दुनिया भर के बाजारों में काफी अनिश्चितता का माहौल है। अगर यही हाल रहा, तो भविष्य में चीन अपना सामान एशिया और यूरोप के बाजारों में बहुत सस्ते दामों पर बेच सकता है (डंपिंग)। इस पर दूसरे देश भी जवाबी शुल्क (डंपिंग ड्यूटी) लगाएंगे। इससे दुनिया भर में सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के रिटायर प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि इन वजहों से महंगाई घटने के बावजूद रिजर्व बैंक फिलहाल ब्याज दरें कम करने से बच सकता है, हालांकि भविष्य में वह कोई फैसला ले सकता है।

Reserve Bank Of India Loan Business News In Hindi
