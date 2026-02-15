भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच, 1600 करोड़ रुपये की कमाई, ICC को होगा जमकर फायदा
IndvsPak T20 World Cup Match: भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच महज एक सामान्य मैच नहीं है। इस हाईवोल्टेज के जरिए करोड़ों रुपये की कमाई होती है। रिपोर्ट के अनुसार इस अकेले क्रिकेट मैच से 1600 करोड़ रुपये का कारोबार होता है।
IndvsPak T20 World Cup Match: भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच महज एक सामान्य मैच नहीं है। इस हाईवोल्टेज के जरिए करोड़ों रुपये की कमाई होती है। रिपोर्ट के अनुसार इस अकेले क्रिकेट मैच से 1600 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। जिसमें होटल से लेकर टीवी राइट्स तक है। इस क्रिकेट मैच का रोमांच कितना अधिक है इससे अंदाजा लगा सकते हैं महज कुछ मिनट के अंदर ही BookMyShow पर सारे टिकट बिक गए। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अहमदाबाद में खेले गए विश्वकप मैच होटल एक हफ्ते पहले ही बुक कर लिए गए थे। वहीं, तब जहाज का किराया 415 प्रतिशत बढ़ गया था। जोकि साफ दर्शाता है कि इस मैच का उत्साह कितना अधिक रहता है।
सिर्फ ICC को 1560 करोड़ रुपये का होता नुकसान
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने की वजह से आईसीआईसी को 1560 करोड़ रुपये का नुकसान होने से बच गया। इसमें ब्रॉडकास्ट रेवन्यू, गेट रिसिप्ट और स्पॉन्सशिप से की गई कमाई शामिल है। जैसे ही पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच खेलने की सहमति दी उसके तुरंत बाद कोलोंबो से मुंबई आने वाली फ्लाइट्स का किराया 10 हजार रुपये से बढ़कर 60 हजार रुपये हो गया। 14 से 15 फरवरी के लिए कोलोंबो में होटल के कमरों की कीमत 1.05 लाख रुपये से 1.06 लाख रुपये हो गया है। बता दें, औसतन इन कमरों का किराया 40 हजार से 50 हजार रुपये के रेंज में था।
सिर्फ भारत-पाक मैच से होता ICC को 20% कमाई
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया-पाकिस्तान के अकेले क्रिकेट मैच से आईसीआईसी को 1600 करोड़ रुपये के करीब कमाई होगी। जोकि टी20 वर्ल्डकप 2026 में आईसीसी की कुल कमाई का 20 प्रतिशत है। अगर पाकिस्तान यह मैच नहीं खेलता और उसपर कोई एक्शन लिया जाता तो आईसीसी को 34.50 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता।
रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसी को ब्रॉडकास्टर्स ने मैच राइट्स के लिए 3 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है। ब्रॉडकास्टर्स के नजरिए से भी इंडिया-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच काफी बड़ा है। इस क्रिकेट मैच के अधिक दर्शक होने की वजह ब्रॉडकास्टर्स को खूब कमाई होती है।
बता दें, एक समय इस क्रिकेट मैच पर संकट के बादल छाए हुए थे। पाकिस्तान के मना करने के बाद परिस्थितियां काफी बदल गई थी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।