इंडसइंड बैंक पर SFIO का शिकंजा, 2000 करोड़ का डेरिवेटिव घोटाला

संक्षेप: गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने कंपनियों अधिनियम 2013 के तहत इंडसइंड बैंक पर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह जांच 23 दिसंबर 2025 के एक पत्र के बाद शुरू हुई, जिसमें आंतरिक डेरिवेटिव ट्रेड्स से जुड़ी लेखा जोखिमों की बात कही गई।

मुंबई में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने कंपनियों अधिनियम 2013 के तहत इंडसइंड बैंक पर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह जांच 23 दिसंबर 2025 के एक पत्र के बाद शुरू हुई, जिसमें आंतरिक डेरिवेटिव ट्रेड्स से जुड़ी लेखा जोखिमों की बात कही गई। बैंक ने अपनी फाइलिंग में बताया कि एसएफआईओ, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत, जून 2 को बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई समस्याओं पर जानकारी मांग रहा है, जिनमें आंतरिक डेरिवेटिव्स, बिना सबूत के अन्य संपत्ति/दायित्व और माइक्रोफाइनेंस ब्याज/शुल्क आय शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डेरिवेटिव अनियमितताओं का असर बैंक ने 18 दिसंबर को इसकी जानकारी साझा की, पूर्ण सहयोग का वादा किया और विवरण अपनी वेबसाइट पर डाले। डेरिवेटिव अनियमितताओं ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 31 मार्च 2025 तक लगभग 1960 करोड़ रुपये प्रभावित किया, जिससे दिसंबर 2024 तक रिपोर्टेड नेट वर्थ में करीब 2.3 प्रतिशत की कमी आई।

पहले मुनाफे ज्यादा दिखाए गए, क्योंकि काल्पनिक लाभ सीधे लाभ-हानि में डाले गए, जबकि नुकसान संपत्तियों के रूप में रखे गए, जिससे शुद्ध ब्याज आय और कमाई की गुणवत्ता बढ़ा दी गई।

प्रबंधन बदलाव और वित्तीय नुकसान इन डेरिवेटिव अनियमितताओं के कारण वरिष्ठ प्रबंधन के कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और बोर्ड ने एक्सिस बैंक से राजीव आनंद को प्राइवेट लेंडर का प्रमुख नियुक्त किया। बैंक ने नुकसान को मान्यता दी और वित्त वर्ष 25 की कमाई में इसे समाहित किया, जिससे एकमुश्त राइट-ऑफ और प्रावधानों के बाद चौथी तिमाही में शुद्ध नुकसान हो गया।

कैपिटल और नेट वर्थ को 2 से 2.5 प्रतिशत का बाद-कर नुकसान हुआ, जिससे बफर कम हुए, विकास की भूख घटी और पूंजी मूल्यांकन प्रभावित हुआ।