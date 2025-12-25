Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़indusind bank under scrutiny by sfio over a rs 2000 crore derivatives scam
इंडसइंड बैंक पर SFIO का शिकंजा, 2000 करोड़ का डेरिवेटिव घोटाला

इंडसइंड बैंक पर SFIO का शिकंजा, 2000 करोड़ का डेरिवेटिव घोटाला

संक्षेप:

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने कंपनियों अधिनियम 2013 के तहत इंडसइंड बैंक पर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह जांच 23 दिसंबर 2025 के एक पत्र के बाद शुरू हुई, जिसमें आंतरिक डेरिवेटिव ट्रेड्स से जुड़ी लेखा जोखिमों की बात कही गई।

Dec 25, 2025 08:05 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुंबई में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने कंपनियों अधिनियम 2013 के तहत इंडसइंड बैंक पर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह जांच 23 दिसंबर 2025 के एक पत्र के बाद शुरू हुई, जिसमें आंतरिक डेरिवेटिव ट्रेड्स से जुड़ी लेखा जोखिमों की बात कही गई। बैंक ने अपनी फाइलिंग में बताया कि एसएफआईओ, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत, जून 2 को बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई समस्याओं पर जानकारी मांग रहा है, जिनमें आंतरिक डेरिवेटिव्स, बिना सबूत के अन्य संपत्ति/दायित्व और माइक्रोफाइनेंस ब्याज/शुल्क आय शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डेरिवेटिव अनियमितताओं का असर

बैंक ने 18 दिसंबर को इसकी जानकारी साझा की, पूर्ण सहयोग का वादा किया और विवरण अपनी वेबसाइट पर डाले। डेरिवेटिव अनियमितताओं ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 31 मार्च 2025 तक लगभग 1960 करोड़ रुपये प्रभावित किया, जिससे दिसंबर 2024 तक रिपोर्टेड नेट वर्थ में करीब 2.3 प्रतिशत की कमी आई।

पहले मुनाफे ज्यादा दिखाए गए, क्योंकि काल्पनिक लाभ सीधे लाभ-हानि में डाले गए, जबकि नुकसान संपत्तियों के रूप में रखे गए, जिससे शुद्ध ब्याज आय और कमाई की गुणवत्ता बढ़ा दी गई।

प्रबंधन बदलाव और वित्तीय नुकसान

इन डेरिवेटिव अनियमितताओं के कारण वरिष्ठ प्रबंधन के कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और बोर्ड ने एक्सिस बैंक से राजीव आनंद को प्राइवेट लेंडर का प्रमुख नियुक्त किया। बैंक ने नुकसान को मान्यता दी और वित्त वर्ष 25 की कमाई में इसे समाहित किया, जिससे एकमुश्त राइट-ऑफ और प्रावधानों के बाद चौथी तिमाही में शुद्ध नुकसान हो गया।

कैपिटल और नेट वर्थ को 2 से 2.5 प्रतिशत का बाद-कर नुकसान हुआ, जिससे बफर कम हुए, विकास की भूख घटी और पूंजी मूल्यांकन प्रभावित हुआ।

शेयरों पर प्रभाव और नियामक दबाव

डेरिवेटिव नुकसान के कारण बैंक के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने कमाई की विश्वसनीयता और शासन पर पुनर्मूल्यांकन किया। जांच ने बोर्ड, प्रबंधन और ऑडिट समितियों पर नजरें तरेर लीं, जिससे नियामक दबाव और एसएफआईओ की निगरानी तेज हो गई।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Indusind Bank Business News Stock Market Update
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।