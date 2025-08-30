इंडसइंड बैंक में बड़ी हलचल, प्रमोटर के प्रस्ताव को शेयरधारकों ने किया खारिज

Indusind Bank News: इंडसइंड बैंक शेयरधारकों ने बोर्ड में दो नामित निदेशकों को शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। यह प्रस्ताव 46 प्रतिशत वोट के साथ गिर गया जबकि 54 प्रतिशत वोट इसके खिलाफ पड़े।

Indusind Bank News: प्राइवेट सेक्टर के इंडसइंड बैंक शेयरधारकों ने बोर्ड में दो नामित निदेशकों को शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। यह प्रस्ताव 46 प्रतिशत वोट के साथ गिर गया जबकि 54 प्रतिशत वोट इसके खिलाफ पड़े। हालांकि, शेयरधारकों ने राजीव आनंद को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी।

आरबीआई और बैंक बोर्ड की मंजूरी मॉरीशस के प्रमोटर इकाई इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (IIHL) ने बताया कि नामित निदेशकों को शामिल करने के प्रस्ताव को पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक के बोर्ड दोनों से मंजूरी मिल चुकी थी।

IIHL के सीईओ मोसेस हार्डिंग ने एक बयान में कहा- प्रॉक्सी एडवाइजर ने प्रस्ताव के खिलाफ कुछ सवाल उठाए थे। हमारा मानना ​​है कि यह गलत व्याख्या है और हमें आरबीआई से प्राप्त अनुमोदन के अनुरूप चिंताओं का समाधान करने में खुशी होगी। हमारा प्रयास इस मामले में प्रॉक्सी एडवाइजर द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रमोटर्स ने हमेशा शेयरधारकों के हितों को अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है और भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे।

30 साल से प्रमोटर रहा है IIHL हार्डिंग ने कहा कि इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड 30 से अधिक वर्षों से बैंक का प्रमोटर रहा है। आरबीआई के 2008 के स्वामित्व और शासन दिशानिर्देशों और 2023 के संशोधित निर्देशों के अनुसार इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी 1994 के 90 प्रतिशत से घटाकर लगभग 15 प्रतिशत कर दी है।