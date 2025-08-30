Indusind bank shareholders reject promoter bid for two board nominees share and other detail here इंडसइंड बैंक में बड़ी हलचल, प्रमोटर के प्रस्ताव को शेयरधारकों ने किया खारिज, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Indusind bank shareholders reject promoter bid for two board nominees share and other detail here

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 02:34 PM
Indusind Bank News: प्राइवेट सेक्टर के इंडसइंड बैंक शेयरधारकों ने बोर्ड में दो नामित निदेशकों को शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। यह प्रस्ताव 46 प्रतिशत वोट के साथ गिर गया जबकि 54 प्रतिशत वोट इसके खिलाफ पड़े। हालांकि, शेयरधारकों ने राजीव आनंद को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी।

आरबीआई और बैंक बोर्ड की मंजूरी

मॉरीशस के प्रमोटर इकाई इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (IIHL) ने बताया कि नामित निदेशकों को शामिल करने के प्रस्ताव को पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक के बोर्ड दोनों से मंजूरी मिल चुकी थी।

IIHL के सीईओ मोसेस हार्डिंग ने एक बयान में कहा- प्रॉक्सी एडवाइजर ने प्रस्ताव के खिलाफ कुछ सवाल उठाए थे। हमारा मानना ​​है कि यह गलत व्याख्या है और हमें आरबीआई से प्राप्त अनुमोदन के अनुरूप चिंताओं का समाधान करने में खुशी होगी। हमारा प्रयास इस मामले में प्रॉक्सी एडवाइजर द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रमोटर्स ने हमेशा शेयरधारकों के हितों को अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है और भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे।

30 साल से प्रमोटर रहा है IIHL

हार्डिंग ने कहा कि इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड 30 से अधिक वर्षों से बैंक का प्रमोटर रहा है। आरबीआई के 2008 के स्वामित्व और शासन दिशानिर्देशों और 2023 के संशोधित निर्देशों के अनुसार इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी 1994 के 90 प्रतिशत से घटाकर लगभग 15 प्रतिशत कर दी है।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे

जून, 2025 को समाप्त तिमाही में इंडसइंड बैंक का प्रॉफिट 72 प्रतिशत घटकर 604 करोड़ रुपये रहा है। इंडसइंड बैंक खराब कर्ज की पहचान करने और वायदा-विकल्प खंड में कथित अनियमितताओं से जूझ रहा है। बैंक ने एक साल पहले इसी अवधि में 2,171 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। बैंक को मार्च, 2025 तिमाही में 2,329 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

