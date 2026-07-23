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72% मुनाफा बढ़ा, फिर भी 5% टूट गया इस बैंक का शेयर! आखिर क्यों घबराए निवेशक

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) ने Q1 FY27 में 72% की शानदार मुनाफा वृद्धि दर्ज करते हुए 1,037 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया
  • इसके बावजूद बैंक का शेयर करीब 5% टूट गया, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं हुई और निवेशकों ने मुनाफावसूली की
72% मुनाफा बढ़ा, फिर भी 5% टूट गया इस बैंक का शेयर! आखिर क्यों घबराए निवेशक

इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के शानदार नतीजे पेश किए। बैंक का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) सालाना आधार पर 72% बढ़कर 1,037 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 603 करोड़ रुपये के आसपास था। इतना बड़ा मुनाफा आने के बावजूद शेयर बाजार में निवेशकों की प्रतिक्रिया उलटी रही। नतीजों के अगले ही दिन बैंक का शेयर 5% से ज्यादा टूटकर 1,015 रुपये के करीब पहुंच गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कंपनी का मुनाफा इतना बढ़ा है तो निवेशकों ने शेयर क्यों बेच दिए? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

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दरअसल, बैंक का मुनाफा जरूर बढ़ा, लेकिन निवेशकों की नजर सिर्फ नेट प्रॉफिट पर नहीं होती। वे बैंक के मुख्य कारोबार यानी नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) और भविष्य की ग्रोथ पर भी ध्यान देते हैं। इंडसइंड बैंक की NII लगभग स्थिर रही और यह 4,685 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 4,640 करोड़ रुपये थी, यानी बैंक की मुख्य कमाई में कोई बड़ा उछाल नहीं दिखा। यही वजह रही कि अच्छे मुनाफे के बावजूद बाजार ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया।

हालांकि, बैंक के लिए कई सकारात्मक संकेत भी रहे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) बढ़कर 3.57% हो गया, जो पिछले साल 3.46% था। इसके अलावा बैंक की प्रोविजनिंग भी घटकर 1,384 करोड़ रुपये रह गई, जिससे मुनाफा बढ़ाने में मदद मिली। बैंक की एसेट क्वॉलिटी भी पहले से बेहतर हुई। ग्रॉस एनपीए (Gross NPA) घटकर 3.25% और नेट एनपीए (Net NPA) 0.95% पर आ गया। इसका मतलब है कि खराब कर्ज का दबाव धीरे-धीरे कम हो रहा है, जो बैंक के लिए अच्छी खबर मानी जाती है।

शेयर पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार

बाजार की शुरुआती निराशा के बावजूद कई बड़े ब्रोकरेज हाउस बैंक के भविष्य को लेकर अब भी सकारात्मक हैं। नुवामा (Nuvama Institutional Equities) ने शेयर पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि नए मैनेजमेंट के नेतृत्व में बैंक धीरे-धीरे मजबूत वापसी कर रहा है। उनका कहना है कि आने वाले समय में लोन ग्रोथ, बेहतर एसेट क्वॉलिटी और कम खर्च बैंक की कमाई को और मजबूत करेंगे।

मोतीलाल ओसवाल का अनुमान

वहीं, मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने भी अपने अनुमान बेहतर किए हैं और शेयर का टारगेट बढ़ाकर 1,125 रुपये कर दिया है। हालांकि, उसने ‘Neutral’ रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक के कॉर्पोरेट लोन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन रिटेल लोन की ग्रोथ अभी भी धीमी बनी हुई है। साथ ही माइक्रोफाइनेंस और व्हीकल फाइनेंस से जुड़े कुछ जोखिम अभी भी बने हुए हैं।

शेयर परफॉर्मेंस

अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो इंडसइंड बैंक का स्टॉक पिछले एक महीने में करीब 18% और 2026 में अब तक 20% से ज्यादा चढ़ चुका है। ऐसे में कई निवेशकों ने अच्छे नतीजों के बाद मुनाफावसूली (Profit Booking) भी की, जिसका असर शेयर की कीमत पर देखने को मिला। 23 जुलाई 2026 को खबर लिखे जाने (10;48am) तक INDUSINDBK का शेयर 5.24% गिरकर 1,013.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

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इंडसइंड बैंक के तिमाही नतीजे मजबूत रहे, लेकिन मुख्य कारोबार में सीमित बढ़ोतरी और पहले से तेज़ी के बाद हुई मुनाफावसूली के कारण शेयर में गिरावट आई। हालांकि, ब्रोकरेज हाउसों का मानना है कि अगर बैंक आने वाली तिमाहियों में लोन ग्रोथ और एसेट क्वॉलिटी को और बेहतर बनाए रखता है, तो लंबी अवधि में यह शेयर निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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