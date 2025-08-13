indusind bank management be summoned including ceo kathpalia eow investigation begins सीईओ कठपालिया समेत तलब होगा इंडसइंड बैंक मैनेजमेंट? EOW की जांच शुरू, Business Hindi News - Hindustan
सीईओ कठपालिया समेत तलब होगा इंडसइंड बैंक मैनेजमेंट? EOW की जांच शुरू

IndusInd Bank accounting lapse: मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (EOW) ने इंडसइंड बैंक में कथित ऑडिट में अकाउंटिंग गंडबड़ियों की प्रारंभिक जांच (PE) शुरू की है। बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया तथा एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अरुण खुराना को भी आगामी दिनों में तलब कर उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 01:36 PM
सीईओ कठपालिया समेत तलब होगा इंडसइंड बैंक मैनेजमेंट? EOW की जांच शुरू

IndusInd Bank accounting lapse: मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (EOW) ने इंडसइंड बैंक में कथित ऑडिट में अकाउंटिंग गंडबड़ियों की प्रारंभिक जांच (PE) शुरू की है। यह कार्रवाई बैंक की वर्तमान प्रबंधन टीम द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर की गई है। सीएनबीसी-टीवी18 के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और पूर्व उप सीएफओ के कार्यालय से जुड़े कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया तथा एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अरुण खुराना को भी आगामी दिनों में तलब कर उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे।

हालांकि, जांच के दौरान पूर्व सीएफओ और पूर्व उप सीएफओ को भी तलब किया जा सकता है। यह अभी प्रारंभिक जांच (PE) है, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) नहीं। PE का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या मामला आगे एफआईआर दर्ज करने योग्य है। इस प्रक्रिया में एजेंसी लोगों को तलब कर बयान दर्ज कर सकती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जाती।

क्या है मामला

10 मार्च को बैंक ने एक नोटिस के जरिए बताया कि आरबीआई के निर्देशों के अनुसार इंटरनल ऑडिट में कुछ अकाउंटिंग गलतियां पाई गईं। आरबीआई मास्‍टर डायरेक्‍शन के हिसाब से बैंक ने इंटरनल ऑडिट किया तब उसे पता चलता कि कुछ अकाउंटिंग गलतियां हैं।

इन गलतियों की वजह से बैंक को 2100 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। एक्सटर्नल ऑडिट के बाद यह नुकसान और भी बढ़ सकता है। यह नुकसान बैंक की नेटवर्थ का 2.35% है। यह गलती हेजिंग कॉस्ट से जुड़ी है।

बैंक ने आरबीआई की मंजूरी के तुरंत बाद अकाउंटिंग से जुड़ी कमियों का खुलासा किया था जिसमें वित्त वर्ष 2025 के वित्तीय नतीजे पर 1,960 करोड़ रुपये के झटके का अनुमान लगाया गया था। बाद में बैंक की तरफ से नियुक्त एक्सटर्नल ऑडिटर ने 1,959.98 करोड़ रुपये के झटके की पुष्टि की थी।

कैसा रहा चौथी तिमाही का रिजल्ट

बता दें इंडसइंड ने 21 मई को वित्तीय वर्ष 2024-2025 की चौथी तिमाही में 2,329 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो इसका अभी तक का सबसे खराब तिमाही घाटा है।

इसकी वजह यह थी कि इसने प्रावधानों को काफी हद तक बढ़ा दिया और तिमाही के दौरान पाए गए डेरिवेटिव और माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट में लेखांकन विसंगतियों से जुड़े 2,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के गलत तरीके से दर्ज राजस्व और आय प्रविष्टियों को उलट दिया।

एम एस के ए एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एम पी चितले एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मार्च 31 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इंडसइंड बैंक के संयुक्त केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक थे।

