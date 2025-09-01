इंडसइंड बैंक AGM के प्रस्ताव को शेयरधारकों ने ठुकराया, आज शेयर पर रखें नजर

IndusInd Bank Share in Focus: इंडसइंड बैंक की ओर से प्रमोटर्स (Hinduja Group) ने बोर्ड में दो अतिरिक्त नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 28 अगस्त, 2025 को हुई AGM में वोटिंग के लिए रखा गया, लेकिन 54% शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसे खारिज कर दिया।

इंडसइंड बैंक की ओर से प्रमोटर्स (Hinduja Group) ने बोर्ड में दो अतिरिक्त नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 28 अगस्त, 2025 को हुई AGM में वोटिंग के लिए रखा गया, लेकिन 54% शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसे खारिज कर दिया। प्रमोटर्स को इससे पहले RBI और बैंक के बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन शेयरधारकों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

प्रमोटर की प्रतिक्रिया: "गलतफहमी हुई है" प्रमोटर संस्था इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (IIHL) ने कहा कि उनका प्रस्ताव कानूनी रूप से पूरी तरह से ठीक था और उन्हें RBI की मंजूरी भी मिल गई थी। IIHL के प्रमुख मोजेज हार्डिंग ने कहा कि शेयरधारकों ने शायद प्रस्ताव को गलत समझा है, और वे इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि IIHL ने पिछले 30 सालों में बैंक को हमेशा समर्थन दिया है, चाहे वह 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या COVID-19 का दौर।

नए CEO का चुनाव हालांकि, शेयरधारकों ने प्रमोटर्स के प्रस्ताव को खारिज किया, लेकिन उन्होंने राजीव आनंद को बैंक का नया एमडी और CEO नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया। यह फैसला बैंक की आर्थिक तंगी से उबरने के लिए अहम माना जा रहा है।

शेयर की कीमत पर असर इस खबर के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर की कीमत पर आज निवेशकों की नजर रहेगी। 29 अगस्त, 2025 को शेयर का भाव ₹739.90 रहा, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 5.5% कम है । पिछले एक साल में तो शेयर 47% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है।

प्रमोटर्स की योजना: हिस्सेदारी बढ़ाने की इच्छा IIHL ने RBI से अनुरोध किया है कि वह बैंक में अपनी हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 26% करना चाहता है। RBI ने पहले ही इंटर्नल वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को मानते हुए प्रमोटर्स को ऐसा करने की इजाजत दे दी है, लेकिन अभी तक इसपर आखिरी मंजूरी नहीं मिली है।