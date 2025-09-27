इंडसइंड बैंक में 10 साल से चल रहा था अकाउंटिंग गड़बड़ी का खेल, पूर्व CFO का दावा

बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी गोबिंद जैन ने आरोप लगाया है कि बैंक की डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग गड़बड़ी साल 2015 से चली आ रही है और इसकी जानकारी तत्कालीन बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन और पूर्व वित्त प्रमुख एसवी जरेगांवकर को थी।

इंडसइंड बैंक में 10 साल से अकाउंटिंग गड़बड़ी का खेल चल रहा था। यह खुलासा बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और व्हिसलब्लोअर गोबिंद जैन ने किया है। गोबिंद जैन ने मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (EoW) के सामने आरोप लगाया है कि बैंक की डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग गड़बड़ी साल 2015 से चली आ रही है और इसकी जानकारी तत्कालीन बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन और पूर्व वित्त प्रमुख एसवी जरेगांवकर को थी।

जैन ने अपनी शिकायत में कई दस्तावेज जमा किए हैं, जिनमें चार इस्तीफे के पत्र भी शामिल हैं। इनमें उन्होंने बार-बार तत्कालीन एमडी और सीईओ सुमंत काथपालिया से आग्रह किया था कि स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त कर मामले की जांच कराई जाए। बैंक के प्रवक्ता ने कहा है कि मामले की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को दी गई है और इसे ‘फ्रॉड’ की श्रेणी में रिपोर्ट किया गया है। साथ ही कानून के मुताबिक शिकायतें संबंधित एजेंसियों को सौंपी गई हैं।

इस्तीफे और विवाद गोबिंद जैन ने सबसे पहला इस्तीफा 11 जून 2024 को सौंपा था। उस वक्त जैन ने साफ कहा था कि वे जून तिमाही के नतीजों पर साइन नहीं करेंगे लेकिन काथपालिया ने उनका इस्तीफा रोक लिया। इसके बाद 20 अगस्त 2024 को जैन ने दूसरा इस्तीफा भेजा और लिखा कि वे अब आगे काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं। 29 सितंबर 2024 को भेजे गए पत्र में उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र ऑडिट जरूरी है, वरना बैंक को गंभीर नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैन ने पत्र में लिखा कि यह स्थिति उनके करियर और प्रतिष्ठा के लिए घातक साबित हो सकती है।

30 सितंबर 2024 को भेजे गए पत्र में उन्होंने फिर चेतावनी दी कि यदि PwC द्वारा ऑडिट शुरू नहीं किया गया तो वे इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। आखिरकार, 17 जनवरी 2025 को जैन का इस्तीफा स्वीकार किया गया। इसके बाद, 10 मार्च 2025 को बैंक ने खुलासा किया कि डेरिवेटिव्स लेन-देन में गड़बड़ी के कारण उसे 1,577 करोड़ रुपये का झटका लग सकता है। बाद में कई ऑडिट के बाद बैंक ने मार्च तिमाही के नतीजों में करीब 2,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त घाटा दर्ज किया।