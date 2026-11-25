मुख्य बातें

Bonus Share: शेयर बाजार में शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी इंडस फाइनेंस लिमिटेड (Indus Finance Limited) ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। इसके तहत शेयरधारकों को हर 9 शेयर पर 5 नए बोनस शेयर दिए जाएंगे। कंपनी ने इसके लिए 1 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। यानी जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के 9 शेयर होंगे, उन्हें 5 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। ये बोनस शेयर पूरी तरह पेड-अप होंगे और इनकी फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के 90 शेयर हैं, तो उसे 50 बोनस शेयर मिलेंगे। इसके बाद उसके कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 140 हो जाएगी। बता दें कि इन दिनों इंडस फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी।

कब खाते में आएंगे बोनस शेयर? कंपनी के मुताबिक, बोनस शेयरों के अलॉटमेंट की संभावित तारीख 2 दिसंबर 2026 तय की गई है। वहीं, इन नए शेयरों में शेयर बाजार में कारोबार 3 दिसंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी के शेयरधारकों ने पोस्टल बैलेट के जरिए बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह वोटिंग प्रक्रिया 22 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक चली थी। कंपनी ने बताया कि इस प्रस्ताव को शेयरधारकों की ओर से पूरी सहमति मिली है।

80.38% शेयरधारकों ने किया मतदान बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर शेयरधारकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। कंपनी के कुल 92,58,300 शेयरों में से 74,41,822 शेयरों के लिए वोटिंग हुई। इस तरह कुल मतदान 80.38% रहा। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की ओर से 61,42,020 शेयरों के लिए वोट डाले गए। वहीं, पब्लिक नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने 12,99,802 शेयरों के लिए मतदान किया। दोनों ही कैटेगरी में 100% वोट प्रस्ताव के समर्थन में रहे।