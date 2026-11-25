5 बोनस शेयर दे रही यह कंपनी, 1 दिसंबर है रिकॉर्ड डेट, शेयर पर रहेगी नजर
मुख्य बातें
- शेयर बाजार में शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी इंडस फाइनेंस लिमिटेड ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है
- कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है
- इसके तहत शेयरधारकों को हर 9 शेयर पर 5 नए बोनस शेयर दिए जाएंगे
Bonus Share: शेयर बाजार में शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी इंडस फाइनेंस लिमिटेड (Indus Finance Limited) ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। इसके तहत शेयरधारकों को हर 9 शेयर पर 5 नए बोनस शेयर दिए जाएंगे। कंपनी ने इसके लिए 1 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। यानी जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के 9 शेयर होंगे, उन्हें 5 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। ये बोनस शेयर पूरी तरह पेड-अप होंगे और इनकी फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के 90 शेयर हैं, तो उसे 50 बोनस शेयर मिलेंगे। इसके बाद उसके कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 140 हो जाएगी। बता दें कि इन दिनों इंडस फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी।
कब खाते में आएंगे बोनस शेयर?
कंपनी के मुताबिक, बोनस शेयरों के अलॉटमेंट की संभावित तारीख 2 दिसंबर 2026 तय की गई है। वहीं, इन नए शेयरों में शेयर बाजार में कारोबार 3 दिसंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी के शेयरधारकों ने पोस्टल बैलेट के जरिए बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह वोटिंग प्रक्रिया 22 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक चली थी। कंपनी ने बताया कि इस प्रस्ताव को शेयरधारकों की ओर से पूरी सहमति मिली है।
80.38% शेयरधारकों ने किया मतदान
बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर शेयरधारकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। कंपनी के कुल 92,58,300 शेयरों में से 74,41,822 शेयरों के लिए वोटिंग हुई। इस तरह कुल मतदान 80.38% रहा। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की ओर से 61,42,020 शेयरों के लिए वोट डाले गए। वहीं, पब्लिक नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने 12,99,802 शेयरों के लिए मतदान किया। दोनों ही कैटेगरी में 100% वोट प्रस्ताव के समर्थन में रहे।
शेयर ने निवेशकों को दिया शानदार रिटर्न
इंडस फाइनेंस के शेयरों ने पिछले कुछ समय में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर में पिछले एक महीने में 27.40% की तेजी आई है। वहीं, छह महीने में शेयर 324.86% चढ़ चुका है। अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो शेयर ने करीब 893.09% की छलांग लगाई है। यानी इस दौरान निवेशकों का पैसा करीब 10 गुना हो गया है। वहीं, पिछले पांच साल में शेयर ने 5,938.11% का शानदार रिटर्न दिया है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें