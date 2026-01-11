Hindustan Hindi News
13 जनवरी से खुलने जा रहा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹31 प्रीमियम पर पहुंचा शेयर

संक्षेप:

Jan 11, 2026 01:12 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Indo SMC IPO: इंडो एसएमसी (Indo SMC) का ₹91.95 करोड़ का SME IPO निवेशकों के लिए एक नया मौका लेकर आ रहा है। यह आईपीओ 13 जनवरी को खुलेगा और 15 जनवरी को बंद होगा। खास बात यह है कि इस कंपनी में जाने-माने निवेशक आशीष कचोलिया की हिस्सेदारी है, जिससे इस इश्यू को लेकर बाजार में भरोसा देखने को मिल रहा है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है, जिसमें कंपनी 62 लाख नए शेयर जारी करेगी। इसके शेयरों की लिस्टिंग 20 जनवरी को BSE SME प्लेटफॉर्म पर होने की उम्मीद है। कचोलिया की कंपनी में करीब 3.36% हिस्सेदारी है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

ग्रे मार्केट में तेजी

आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में भी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल इंडो एसएमसी का GMP करीब ₹31 चल रहा है, जो इसके ₹149 के अपर प्राइस बैंड से लगभग 21% ज्यादा है। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग करीब ₹180 के आसपास होने की उम्मीद जताई जा रही है। मजबूत GMP यह दिखाता है कि अनऑफिशियल मार्केट में निवेशक इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव हैं और लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि GMP सिर्फ संकेत होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती।

कंपनी का कारोबार

इंडो एसएमसी का बिजनेस कई अहम सेक्टरों से जुड़ा हुआ है। कंपनी शीट मोल्डिंग कंपाउंड (SMC), फाइबरग्लास रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक (FRP) प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे करंट और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। कंपनी की मौजूदगी देश के 20 से ज्यादा राज्यों में है और धीरे-धीरे इसका एक्सपोर्ट बिजनेस भी बढ़ रहा है। इंडो एसएमसी कई राज्य बिजली बोर्ड, डिस्कॉम और सरकारी संस्थाओं की अप्रूव्ड वेंडर है, जिससे इसके कारोबार को स्थिरता मिलती है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो इंडो एसएमसी ने हाल के सालों में मजबूत ग्रोथ दिखाई है। FY25 में कंपनी की कुल आय ₹138.78 करोड़ रही, जबकि शुद्ध मुनाफा ₹15.44 करोड़ दर्ज किया गया। वहीं FY26 की पहली छमाही (सितंबर 2025 तक) में ही कंपनी ने ₹112.62 करोड़ की आय और ₹11.46 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है। नवंबर 2025 तक कंपनी के पास ₹111.67 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जो आगे की कमाई का अच्छा संकेत देता है। आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल नई मशीनरी खरीदने, वर्किंग कैपिटल और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा। कुल मिलाकर, मजबूत फाइनेंशियल्स और ऑर्डर बुक के चलते यह आईपीओ निवेशकों की नजर में बना हुआ है।

