पहले ही दिन 700 रुपये के पार जा पहुंचा शेयर, IPO में 485 रुपये था शेयर का दाम

INDO-MIM IPO: इंडो-एमआईएम के शेयरों ने बाजार में उतरते ही धमाल मचा दिया है। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 45 पर्सेंट के फायदे के साथ 703 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में इंडो-एमआईएम के शेयर 44.33 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 700 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 485 रुपये था। इंडो-एमआईएम का आईपीओ दांव लगाने के लिए 23 जुलाई 2026 को खुला था और यह 27 जुलाई तक ओपन रहा। इंडो-एमआईएम के आईपीओ का टोटल साइज 3811 करोड़ रुपये तक का था।

लिस्टिंग के बाद और उछल गए कंपनी के शेयर

जबरदस्त लिस्टिंग के बाद इंडो-एमआईएम के शेयरों में और उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर BSE में 725.15 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर भी इंडो-एमआईएम के शेयर 725.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 35,200 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

IPO पर लगा 72 गुना से ज्यादा दांव

इंडो-एमआईएम का आईपीओ (INDO-MIM IPO) टोटल 72.37 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 6.69 गुना दांव लगा। वहीं, एंप्लॉयीज का कोटा 9.44 गुना सब्सक्राइब हुआ। इंडो-एमआईएम के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) के कोटे में 50.65 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 204.47 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। इंडो-एमआईएम के आईपीओ में एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 14,500 रुपये का इनवेस्टमेंट करना पड़ा है।