6E ट्रेडमार्क पर इंडिगो और महिंद्रा में विवाद, मध्यस्थता के प्रयास भी नाकामा

6E ट्रेडमार्क पर इंडिगो और महिंद्रा में विवाद, मध्यस्थता के प्रयास भी नाकामा

संक्षेप: इंडिगो की पैरेंट कंपनी- इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड के बीच 6E ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर मध्यस्थता के प्रयास विफल हो गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई अगले साल फरवरी के महीने में होगी। 

Thu, 6 Nov 2025 10:04 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
IndiGo vs Mahindra: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पैरेंट कंपनी- इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड के बीच "6E" ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर मध्यस्थता के प्रयास विफल हो गए हैं। अदालत के आदेश में कहा गया है कि पक्षों ने दलील दी है कि मध्यस्थता विफल रही। यह मामला संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुधीर कुमार सिरोही के समक्ष आया, जिन्होंने बताया कि मध्यस्थता के जरिए विवाद का समाधान नहीं हो सकता। अदालत ने दोनों कंपनियों को सभी संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

3 फरवरी को सुनवाई

यह मामला अब 3 फरवरी 2026 के लिए सूचीबद्ध है। इस तारीख को अदालत दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति पर विचार करेगी। इसके बाद मामला पूरी तरह सुनवाई की ओर बढ़ेगा, जहां अदालत सबूतों और तर्कों की जांच करके यह तय करेगी कि क्या महिंद्रा द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए "6E" का इस्तेमाल इंडिगो के ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन करता है। मामला अगस्त 2025 में मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, लेकिन इस प्रक्रिया से कोई समाधान नहीं निकला।

दिसंबर 2024 में मुकदमा दायर

बता दें कि इंडिगो ने दिसंबर 2024 में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था, जिसमें महिंद्रा द्वारा अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम "बीई 6E" रखने की योजना पर आपत्ति जताई गई थी। एयरलाइन ने तर्क दिया कि "6E" उसकी पहचान और कॉल साइन का एक विशिष्ट और संरक्षित हिस्सा है। इसका इस्तेमाल 6ई प्राइम, 6ई फ्लेक्स और 6ई रिवार्ड्स जैसी सर्विसेज में प्रमुखता से किया जाता है। इंडिगो ने कहा कि यह चिह्न वर्षों से बनी उसकी ब्रांड पहचान और साख का प्रतिनिधित्व करता है। एयरलाइन ने "6E" ट्रेडमार्क को कई श्रेणियों में रजिस्टर्ड किया है।

महिंद्रा ने बदल दिया था नाम

मामला दर्ज होने के बाद, महिंद्रा ने 9 दिसंबर 2024 को अदालत को एक हलफनामा दिया कि उसने अपने वाहन का नाम "बीई 6E" से बदलकर "बीई 6" कर दिया है और मामला लंबित रहने तक विवादित "6E" चिह्न का इस्तेमाल नहीं करेगी। हालांकि, कंपनी ने कहा कि वह कानूनी आधार पर इंडिगो के दावों का विरोध करती रहेगी। महिंद्रा ने कहा कि उसका इंडिगो के अधिकारों का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है।

