इंडिगो पर डीजीसीए की जांच, 200 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल होने के बीच शेयर क्रैश

संक्षेप:

Indigo Share Price: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इस सप्ताह गंभीर परिचालन दबाव का सामना कर रही है, जिसमें 200 से अधिक उड़ानें रद्द और सैकड़ों में देरी हुई है। डीजीसीए की जांच के आदेश के बाद शेयर भी गिर रहे हैं।

Thu, 4 Dec 2025 11:19 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
इंडिगो के शेयर गुरुवार को 3 प्रतिशत तक गिरकर बीएसई पर 5,407.30 रुपये प्रति शेयर के डे लो पर पहुंच गए। यह गिरावट नागर विमानन महानिदेशक (DGCA) द्वारा एयरलाइन के उड़ानों में आए व्यवधान की जांच शुरू करने के बाद देखी गई। नियामक ने बुधवार को सेवाओं में बड़े पैमाने पर हुई समस्याओं के लिए स्पष्टीकरण मांगा और भविष्य में उड़ान रद्द होने और देरी को रोकने के लिए एक शमन योजना प्रस्तुत करने को कहा।

उड़ान संकट के कारण

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इस सप्ताह गंभीर परिचालन दबाव का सामना कर रही है, जिसमें 200 से अधिक उड़ानें रद्द और सैकड़ों में देरी हुई है। इससे लंबी कतारें, फंसे यात्री और चरम शीतकालीन यात्रा अवधि के दौरान एयरलाइन की परिचालन स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

एयरलाइन का स्पष्टीकरण

इंडिगो ने 3 दिसंबर के एक बयान में व्यापक व्यवधान को स्वीकार करते हुए ग्राहकों से माफी मांगी। एयरलाइन ने इस अव्यवस्था के लिए तकनीकी गड़बड़ियों, मौसमी समायोजन, खराब मौसम, हवाई क्षेत्र में भीड़ और पायलट आराम व ड्यूटी घंटे के नए नियमों के प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया।

सुधार के उपाय

संचालन स्थिर करने के लिए, इंडिगो ने 48 घंटे के लिए टाइम टेबल में सावधानीपूर्वक समायोजन किया है, ताकि समय की पाबंदी बहाल की जा सके और यात्रियों की असुविधा कम हो। एयरलाइन ने कहा कि टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं और प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा विकल्प या धनवापसी दी जा रही है।

शेयर बाजार और तकनीकी स्थिति

आज की गिरावट से पहले बुधवार को इंटरग्लोब एविएशन के शेयर 1.80 प्रतिशत गिरकर 5,595.50 रुपये पर बंद हुए। पिछले एक हफ्ते में शेयर लगभग 5.5 प्रतिशत गिरा है। तकनीकी रूप से, दैनिक आरएसआई (14) 38.9 पर है, जो गति कमजोर होने का संकेत देता है। शेयर अपने आठ साधारण मूविंग एवरेज (एसएमए) में से सात से नीचे कारोबार कर रहा है, जो शेयर पर नीचे की ओर दबाव दर्शाता है।

