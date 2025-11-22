Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IndiGo to enter sensex from december 22 tata motors PV to exit in bse reshuffle
सेंसेक्स इंडेक्स में इंडिगो की होने वाली है एंट्री, टाटा की कंपनी को लगा झटका

सेंसेक्स इंडेक्स में इंडिगो की होने वाली है एंट्री, टाटा की कंपनी को लगा झटका

संक्षेप:

इंडिगो का संचालन करने वाले इंटरग्लोब एविएशन 22 दिसंबर से बीएसई के 30 शेयरों वाले सूचकांक सेंसेक्स में शामिल हो जाएगी। बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने बताया कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड को इस सूचकांक से बाहर कर दिया जाएगा।

Sat, 22 Nov 2025 08:52 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाले इंटरग्लोब एविएशन 22 दिसंबर से बीएसई के 30 शेयरों वाले सूचकांक सेंसेक्स में शामिल हो जाएगी। बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने शनिवार को यह जानकारी दी। अब सोमवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। शनिवार को शेयर 0.92% बढ़कर 5840.25 रुपये पर बंद हो गया।

टाटा मोटर्स सूचकांक से बाहर

बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने बताया कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड को इस सूचकांक से बाहर कर दिया जाएगा। बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सूचकांकों के पुनर्गठन के तहत इन बदलावों की घोषणा की है, जो 22 दिसंबर (सोमवार) को बाजार खुलते ही प्रभावी हो जाएंगे। बीएसई 100 सूचकांक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को शामिल किया जाएगा, जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जगह लेगा। इसके अलावा बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड को जोड़ा जाएगा और इंडसइंड बैंक लिमिटेड को हटाया जाएगा।

82 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी इंडिगो

इंडिगो ने विमान अधिग्रहण के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी इंटरग्लोब एविएशन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड में 82 करोड़ डॉलर (करीब 7,270 करोड़ रुपये) के निवेश को मंजूरी दे दी है। इंडिगो ने कहा कि यह निवेश शेयर और 0.01 प्रतिशत गैर-संचयी वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय प्रतिदेय तरजही शेयर (ओसीआरपीएस) के संयोजन के माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में किया जाएगा। इंडिगो ने कहा कि सब्सिडयरी कंपनी द्वारा जुटाई गई रकम का उपयोग मुख्य रूप से विमानन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में किया जाएगा जिससे विमानों का स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा। विमान बेड़े पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘प्लेनपॉटरडॉटनेट’ के अनुसार 21 नवंबर तक इंडिगो के बेड़े में 411 विमान हैं। इनमे से 365 परिचालन में हैं और शेष 46 जमीन पर खड़े हैं।

बता दें कि इंडिगो पारंपरिक रूप से विमान लीज पर लेकर उड़ानों का परिचालन करती रही है। हालांकि, कंपनी ने 12 अक्टूबर 2023 को इंडिगो आईएफएससी की स्थापना की जो विमान और इंजन लीज पर देती है। अब इंडिगो आईएफएस विमान की खरीद करता है और इंडिगो उसी से विमान लीज पर लेती है।

