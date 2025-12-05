इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का असर कंपनी के शेयर पर, आज भी लुढ़के

संक्षेप: गुरुवार को 550 उड़ानें रद्द होने के बाद इंडिगो में उड़ान व्यवधान चौथे दिन भी जारी रहा। इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 1.41 पर्सेंट टूटकर 5360 रुपये पर आ गए हैं।

चालक दल की कमी के बाद, इंडिगो ने इस सप्ताह सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दीं। एयरलाइन ने भारत के विमानन नियामक को बताया है कि उसे 10 फरवरी तक सामान्य संचालन में लौटने की उम्मीद है। इंडिगो ने पायलटों के रात्रि ड्यूटी घंटों को सीमित करने वाले कुछ नियमों में अस्थायी छूट देने का भी अनुरोध किया है। गुरुवार को 550 उड़ानें रद्द होने के बाद उड़ान व्यवधान चौथे दिन भी जारी रहा। इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 1.41 पर्सेंट टूटकर 5360 रुपये पर आ गए हैं।

बता दें देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी व्यापक पैमाने पर प्रभावित रहीं। क्रू सदस्यों की कमी के चलते 550 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा। बड़ी संख्या में विमानों ने घंटों देरी के बाद उड़ान भरी। सबसे अधिक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु हवाई अड्डों पर परेशानी हुई।

घंटों इंतजार करना पड़ा यात्रियों को घंटों तक अलग-अलग एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। पुणे समेत कई एयरपोर्ट पर गुस्साए यात्रियों ने हंगामा किया। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर परेशानी बयां की। वहीं, आपात स्थिति में दूसरी एयरलाइन का टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को तीन से चार गुना तक किराया देना पड़ा।

डीजीसीए के समक्ष पेशी इस बीच, विमानन कंपनी के अधिकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के समक्ष पेश हुए। सूत्रों के अनुसार, डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारियों से बिंदुवार पूछा है कि क्रू सदस्यों की ड्यूटी किस हिसाब से लगाई जा रही है और कंपनी के पास कुल कितने चालक दल के सदस्य हैं। डीजीसीए ने उड़ान जल्द नियमित करने का भी निर्देश दिया।