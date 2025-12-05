Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IndiGo shares fell today as flights were cancelled
इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का असर कंपनी के शेयर पर, आज भी लुढ़के

इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का असर कंपनी के शेयर पर, आज भी लुढ़के

संक्षेप:

गुरुवार को 550 उड़ानें रद्द होने के बाद इंडिगो में उड़ान व्यवधान चौथे दिन भी जारी रहा। इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 1.41 पर्सेंट टूटकर 5360 रुपये पर आ गए हैं।

Dec 05, 2025 09:59 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चालक दल की कमी के बाद, इंडिगो ने इस सप्ताह सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दीं। एयरलाइन ने भारत के विमानन नियामक को बताया है कि उसे 10 फरवरी तक सामान्य संचालन में लौटने की उम्मीद है। इंडिगो ने पायलटों के रात्रि ड्यूटी घंटों को सीमित करने वाले कुछ नियमों में अस्थायी छूट देने का भी अनुरोध किया है। गुरुवार को 550 उड़ानें रद्द होने के बाद उड़ान व्यवधान चौथे दिन भी जारी रहा। इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 1.41 पर्सेंट टूटकर 5360 रुपये पर आ गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी व्यापक पैमाने पर प्रभावित रहीं। क्रू सदस्यों की कमी के चलते 550 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा। बड़ी संख्या में विमानों ने घंटों देरी के बाद उड़ान भरी। सबसे अधिक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु हवाई अड्डों पर परेशानी हुई।

घंटों इंतजार करना पड़ा

यात्रियों को घंटों तक अलग-अलग एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। पुणे समेत कई एयरपोर्ट पर गुस्साए यात्रियों ने हंगामा किया। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर परेशानी बयां की। वहीं, आपात स्थिति में दूसरी एयरलाइन का टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को तीन से चार गुना तक किराया देना पड़ा।

डीजीसीए के समक्ष पेशी

इस बीच, विमानन कंपनी के अधिकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के समक्ष पेश हुए। सूत्रों के अनुसार, डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारियों से बिंदुवार पूछा है कि क्रू सदस्यों की ड्यूटी किस हिसाब से लगाई जा रही है और कंपनी के पास कुल कितने चालक दल के सदस्य हैं। डीजीसीए ने उड़ान जल्द नियमित करने का भी निर्देश दिया।

किराया न बढ़े

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने इंडिगो के ड्यूटी नियमों को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि उड़ान रद्द होने या विलंब की स्थिति में पहले से सूचित किया जाए। साथ ही किरायों में वृद्धि न करने का निर्देश दिया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IndiGo Flight Indigo Airlines Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।