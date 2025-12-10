Indigo Share Price: आज फिर 2% लुढ़का इंडिगो का शेयर, अब आगे क्या करें निवेशक?

Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Dec 10, 2025 10:42 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Indigo Share Price: इंडिगो के शेयरों की कीमतों में आज 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बीते कई दिनों से कंपनी के शेयरों में लगातार बिकवाली का दौर जारी है। कंपनी को मंगलवार को सरकार ने बड़ा झटका दिया। सरकार ने 10 प्रतिशत तय फ्लाइट के कटौती का आदेश दिया है। बता दें, बीएसई में आज बुधवार को इंटरग्लोब एविशन (इंडिगो शेयर) के शेयर 5012 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2.2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4853 रुपये के लेवल तक आ गया। शेयरों में गिरावट के बाद भी इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।

बीते 9 कारोबारी दिन में इंडिगो के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है।

मंगलवार को आया नया आदेश

कल इंडिगो को अपनी उड़ान समय-सारणी में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया है। ऐसा करने से संकटग्रस्त एयरलाइन को अपना संचालन स्थिर करने में मदद मिलेगी। नए उड़ान सेवा नियमों के दूसरे चरण लागू होने के बाद इंडिगो के ऑपरेशन में भारी अव्यवस्था हुई है। इस दौरान 4,000 से अधिक उड़ानें निरस्त की गईं जबकि सैकड़ों उड़ानें देर से संचालित हुईं।

एविएशन मिनिस्टर के. राममोहन नायडू ने एक बयान में कहा कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंत्रालय में तलब किया गया था, ताकि वह स्थिति की जानकारी दे सकें। उन्होंने बताया कि एल्बर्स ने छह दिसंबर तक प्रभावित हुई उड़ानों के 100 प्रतिशत रिफंड पूरे कर लिए जाने की पुष्टि की।

नायडू ने कहा, “इंडिगो के उड़ान कार्यक्रम में 10 प्रतिशत कटौती करने का आदेश दिया गया है। इसके अनुरूप चलते हुए भी इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों तक उड़ानें संचालित करती रहेगी।”

(भाषा के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

