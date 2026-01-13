सिर्फ ₹1499 में मिल रहा फ्लाइट का टिकट, 16 जनवरी तक करा सकते हैं बुकिंग, इंडिगो का ऐलान
Indigo Sale: इंडिगो एयरलाइंस ने नए साल की शुरुआत में यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए ‘सेल इंटू 2026’ नाम से न्यू ईयर सेल लॉन्च की है। यह ऑफर 13 जनवरी से 16 जनवरी तक टिकट बुकिंग के लिए खुला रहेगा। इस सेल के तहत यात्री 20 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 के बीच यात्रा कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह ऑफर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह की चुनिंदा उड़ानों पर लागू होगा।
कितनी है टिकट की कीमत
इंडिगो की इस सेल में घरेलू उड़ानों के एकतरफा टिकट ₹1,499 से शुरू हो रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर किराया ₹4,499 से मिल रहा है। प्रीमियम सुविधा वाले IndiGoStretch टिकट कुछ घरेलू रूट्स पर ₹9,999 से उपलब्ध हैं। इसके अलावा, दो साल तक के बच्चों के लिए घरेलू उड़ानों में सिर्फ ₹1 में टिकट दिया जा रहा है, बशर्ते बुकिंग इंडिगो के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से की जाए।
क्या है छूट
एयरलाइन ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त सेवाओं पर भी भारी छूट दी है। 6E ऐड-ऑन पर 70% तक की छूट, प्रीपेड एक्स्ट्रा बैगेज पर 50% तक की छूट और स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन पर 15% तक की छूट दी जा रही है। वहीं, ज्यादा लेगरूम चाहने वाले यात्रियों के लिए इमरजेंसी XL सीटें ₹500 से चुनिंदा घरेलू रूट्स पर उपलब्ध होंगी। यह ऑफर कम से कम 7 दिन पहले की गई बुकिंग पर मान्य होगा और सभी बुकिंग चैनल्स पर लागू रहेगा। यात्री इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, 6ESkai AI असिस्टेंट, व्हाट्सऐप और ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म्स के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। कम बजट में हवाई सफर की योजना बना रहे लोगों के लिए यह सेल एक शानदार मौका मानी जा रही है।