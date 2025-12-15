Indigo की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक विदेशी अधिकारी पर हो सकता है एक्शन

संक्षेप: Indigo Crisis: इंडिगो की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एयरलाइन कंपनी के खिलाफ इस समय एक उच्चस्तरीय जांच चल रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए 8 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर (FOI) का एक पैनल बनाया है।

Indigo Crisis: इंडिगो की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एयरलाइन कंपनी के खिलाफ इस समय एक उच्चस्तरीय जांच चल रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए 8 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर (FOI) का एक पैनल बनाया है। यह पैनल स्थिति के सामान्य होने तक स्थितियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एफओआई ने एयरलाइन की कमियों का पता लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कर्मचारी (सीईओ नहीं) जांच के दायरे में है। रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या मिला है जांच में जांच के दौरान एक ऐसी कड़ी सामने आई है जो सवाल खड़े कर रही है। स्थितियों के खराब होने के बाद इंडिगो अपने पायलटों को महज दो दिन का रोस्टर ही दे रही है। इसका अर्थ हुआ कि एक पायलट को सिर्फ दो दिन की उड़ाने के विषय में ही जानकारी है। इस बीच घने कोहरे की वजह से समस्या और बढ़ गई है।

एविएशन सेक्टर पर नजर वाली संस्था ने हाल ही में कथित तौर इंडिगो समस्या निपटने में नाकाम रहने पर चार FOIs का नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद से उनके साथी कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है।