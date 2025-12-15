Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Indigo one senior official may face action report
Indigo की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक विदेशी अधिकारी पर हो सकता है एक्शन

संक्षेप:

Dec 15, 2025 03:30 pm IST Tarun Pratap Singh
Indigo Crisis: इंडिगो की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एयरलाइन कंपनी के खिलाफ इस समय एक उच्चस्तरीय जांच चल रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए 8 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर (FOI) का एक पैनल बनाया है। यह पैनल स्थिति के सामान्य होने तक स्थितियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एफओआई ने एयरलाइन की कमियों का पता लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कर्मचारी (सीईओ नहीं) जांच के दायरे में है। रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है।

क्या मिला है जांच में

जांच के दौरान एक ऐसी कड़ी सामने आई है जो सवाल खड़े कर रही है। स्थितियों के खराब होने के बाद इंडिगो अपने पायलटों को महज दो दिन का रोस्टर ही दे रही है। इसका अर्थ हुआ कि एक पायलट को सिर्फ दो दिन की उड़ाने के विषय में ही जानकारी है। इस बीच घने कोहरे की वजह से समस्या और बढ़ गई है।

एविएशन सेक्टर पर नजर वाली संस्था ने हाल ही में कथित तौर इंडिगो समस्या निपटने में नाकाम रहने पर चार FOIs का नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद से उनके साथी कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है।

जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने पर न्यायिक दखल करने वाली याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली हाई में सभी मामलों की सुनवाई नहीं होती है तो यहां वो अपील कर सकते हैं। इंडिगो का पक्ष रखते हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि डीजीसीए ने पहले एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया है। जोकि फ्लाइट्स के रद्द होने के मामले की जांच कर रहा है।

