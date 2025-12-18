संकट के बाद इंडिगो की नई उड़ान, सीईओ के संदेश से उछला शेयर

संक्षेप: IndiGo Share Price: आज इंडिगो का शेयर 4977 रुपये पर खुला और 5113 रुपये के डे हाई (12 बजे तक) पर पहुंच गया। पिछले 5 सेशन में यह साढ़े चार प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। हालांकि, पिछले एक महीने में 11 पर्सेंट टूटा है। जबकि, इस साल अब तक 11.14 पर्सेंट की बढ़त हासिल की है।

IndiGo Share Price: इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर आज यानी 18 दिसंबर गुरुवार को लगभग 2 प्रतिशत चढ़कर 5,071 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। यह उछाल सीईओ पीटर एल्बर्स के कर्मचारियों को दिए गए "सबसे बुरा दौर अब पीछे रह गया है" के संदेश के बाद आया है। इससे पहले इस महीने एयरलाइन को भारी फ्लाइट्स कैंसिलेशन और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज इंडिगो का शेयर 4977 रुपये पर खुला और 5113 रुपये के डे हाई (12 बजे तक) पर पहुंच गया। पिछले 5 सेशन में यह साढ़े चार प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। हालांकि, पिछले एक महीने में 11 पर्सेंट टूटा है। जबकि, इस साल अब तक 11.14 पर्सेंट की बढ़त हासिल की है।

सीईओ का कर्मचारियों को संदेश कर्मचारियों को एक वीडियो संदेश में, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा, "इस तूफान से गुजरते हुए, हमने फिर से अपने पंख पाए।" उन्होंने कहा कि पिछले दो सप्ताह सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन इंडिगो कर्मचारियों के रूप में वे एकजुट रहे।

तूफान में एकजुटता एल्बर्स ने कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी ने एक-दूसरे का अटूट समर्थन किया। उन्होंने पायलटों, केबिन क्रू, एयरपोर्ट स्टाफ, ऑपरेशन्स कंट्रोल, कस्टमर सर्विस और सभी विभागों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनका सामूहिक समर्पण ही इंडिगो की रीढ़ है।

नेटवर्क बहाली और भविष्य की राह एल्बर्स ने बताया कि इंडिगो ने अपना नेटवर्क आज 2,200 उड़ानों तक बहाल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने और जटिलता के बावजूद, इतने कम समय में स्थिति सामान्य करना उनकी टीमवर्क और ऑपरेटिंग सिद्धांतों की ताकत का प्रमाण है। अब इंडिगो तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगी, लचीलापन (रिजिलिएंस), मूल कारण का विश्लेषण (रूट कॉज एनालिसिस) और पुनर्निर्माण (रीबिल्डिंग)।