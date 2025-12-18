Hindustan Hindi News
संकट के बाद इंडिगो की नई उड़ान, सीईओ के संदेश से उछला शेयर

संक्षेप:

Dec 18, 2025 12:08 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
IndiGo Share Price: इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर आज यानी 18 दिसंबर गुरुवार को लगभग 2 प्रतिशत चढ़कर 5,071 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। यह उछाल सीईओ पीटर एल्बर्स के कर्मचारियों को दिए गए "सबसे बुरा दौर अब पीछे रह गया है" के संदेश के बाद आया है। इससे पहले इस महीने एयरलाइन को भारी फ्लाइट्स कैंसिलेशन और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था।

आज इंडिगो का शेयर 4977 रुपये पर खुला और 5113 रुपये के डे हाई (12 बजे तक) पर पहुंच गया। पिछले 5 सेशन में यह साढ़े चार प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। हालांकि, पिछले एक महीने में 11 पर्सेंट टूटा है। जबकि, इस साल अब तक 11.14 पर्सेंट की बढ़त हासिल की है।

सीईओ का कर्मचारियों को संदेश

कर्मचारियों को एक वीडियो संदेश में, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा, "इस तूफान से गुजरते हुए, हमने फिर से अपने पंख पाए।" उन्होंने कहा कि पिछले दो सप्ताह सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन इंडिगो कर्मचारियों के रूप में वे एकजुट रहे।

तूफान में एकजुटता

एल्बर्स ने कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी ने एक-दूसरे का अटूट समर्थन किया। उन्होंने पायलटों, केबिन क्रू, एयरपोर्ट स्टाफ, ऑपरेशन्स कंट्रोल, कस्टमर सर्विस और सभी विभागों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनका सामूहिक समर्पण ही इंडिगो की रीढ़ है।

नेटवर्क बहाली और भविष्य की राह

एल्बर्स ने बताया कि इंडिगो ने अपना नेटवर्क आज 2,200 उड़ानों तक बहाल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने और जटिलता के बावजूद, इतने कम समय में स्थिति सामान्य करना उनकी टीमवर्क और ऑपरेटिंग सिद्धांतों की ताकत का प्रमाण है। अब इंडिगो तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगी, लचीलापन (रिजिलिएंस), मूल कारण का विश्लेषण (रूट कॉज एनालिसिस) और पुनर्निर्माण (रीबिल्डिंग)।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
