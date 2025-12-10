Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IndiGo may Face Anti trust probe inquiry may start
इंडिगो पर लटकी एक और जांच की तलवार, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं मुश्किलें

इंडिगो पर लटकी एक और जांच की तलवार, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं मुश्किलें

संक्षेप:

IndiGo crisis: देश के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर की तरफ से इंक्वायरी शुरू की जा सकती है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेगुलेटर की तरफ से यह जांच इसलिए शुरू किया जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके की कंपनी ने अपने मार्केट में दबदबे की पोजीशन का गलत प्रयोग तो नहीं किया है।

Dec 10, 2025 08:58 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

IndiGo crisis: इस समय गहरी समस्या में फंसी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर की तरफ से इंक्वायरी शुरू की जा सकती है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेगुलेटर की तरफ से यह जांच इसलिए शुरू किया जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके की कंपनी ने अपने मार्केट में दबदबे की पोजीशन का गलत प्रयोग तो नहीं किया है। जिसकी वजह से यात्रियों को समस्या हुई है। एक अधिकारी के अनुसार सीसीआई की तरफ से एक मजबूत केस लॉन्च किया जा सकता है। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि डीजीसीए की तरफ से शुरू की गई जांच ही इस पूरे प्रकरण में अग्रणी भूमिका निभाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
70% का रिटर्न देने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकार से मिला बड़ा अप्रूवल

CCI कर रहा पूरे मामले का अध्ययन

रिपोर्ट के अनुसार सीसीआई इस पूरे मसले का करीब से अध्ययन कर रही है। जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि जांच करना सही रहेगा या नहीं। बता दें, भारत के एविएशन सेक्टर पर इंडिगो का दबदबा है। कंपनी 65 प्रतिशत के घरेलू मार्केट को कंट्रोल करती है। अकेले इस महीने में इंडिगो ने 5000 उड़ानों को रद्द कर दिया था। जिसकी वजह से देश के अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर यात्रि फंसे रहे। इंडिगो को 2422 कैप्टंस की जरूरत है। लेकिन कंपनी के पास कुल 2357 कैप्टन ही हैं।

read moreये भी पढ़ें:
आज खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, यहां चेक करें कीमत और GMP

DGCA ने भेजा है नोटिस

शनिवार को डीजीसीए की तरफ से इंडिगो के सीईओ और सीओओ को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। लेकिन सोमवार तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया था। इंडिगो ने इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। बता दें, मंगलवार को इंडिगो के सीईओ एक बार फिर सबके सामने आए। उन्होंने कहा कि इंडिगो के ऑपरेशंस पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। रिफंड की स्थिति पर सीईओ ने कहा कि 6 दिसंबर तक की कैंसिल हुई फ्लाइट्स का पैसा लौटा दिया गया है।

मंगलवार की देर शाम को डीजीसीए ने दी जानकारी में बताया था कि उन्होंने इंडिगो को 10 प्रतिशत फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश दिया है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।