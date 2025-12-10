इंडिगो पर लटकी एक और जांच की तलवार, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं मुश्किलें

संक्षेप: IndiGo crisis: देश के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर की तरफ से इंक्वायरी शुरू की जा सकती है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेगुलेटर की तरफ से यह जांच इसलिए शुरू किया जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके की कंपनी ने अपने मार्केट में दबदबे की पोजीशन का गलत प्रयोग तो नहीं किया है।

IndiGo crisis: इस समय गहरी समस्या में फंसी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर की तरफ से इंक्वायरी शुरू की जा सकती है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेगुलेटर की तरफ से यह जांच इसलिए शुरू किया जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके की कंपनी ने अपने मार्केट में दबदबे की पोजीशन का गलत प्रयोग तो नहीं किया है। जिसकी वजह से यात्रियों को समस्या हुई है। एक अधिकारी के अनुसार सीसीआई की तरफ से एक मजबूत केस लॉन्च किया जा सकता है। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि डीजीसीए की तरफ से शुरू की गई जांच ही इस पूरे प्रकरण में अग्रणी भूमिका निभाएगी।

CCI कर रहा पूरे मामले का अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार सीसीआई इस पूरे मसले का करीब से अध्ययन कर रही है। जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि जांच करना सही रहेगा या नहीं। बता दें, भारत के एविएशन सेक्टर पर इंडिगो का दबदबा है। कंपनी 65 प्रतिशत के घरेलू मार्केट को कंट्रोल करती है। अकेले इस महीने में इंडिगो ने 5000 उड़ानों को रद्द कर दिया था। जिसकी वजह से देश के अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर यात्रि फंसे रहे। इंडिगो को 2422 कैप्टंस की जरूरत है। लेकिन कंपनी के पास कुल 2357 कैप्टन ही हैं।

DGCA ने भेजा है नोटिस शनिवार को डीजीसीए की तरफ से इंडिगो के सीईओ और सीओओ को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। लेकिन सोमवार तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया था। इंडिगो ने इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। बता दें, मंगलवार को इंडिगो के सीईओ एक बार फिर सबके सामने आए। उन्होंने कहा कि इंडिगो के ऑपरेशंस पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। रिफंड की स्थिति पर सीईओ ने कहा कि 6 दिसंबर तक की कैंसिल हुई फ्लाइट्स का पैसा लौटा दिया गया है।