Indigo Live: इंडिगो का बढ़ा संकट, एक साथ कई फ्लाइट रद्द, DGCA ने दी आंशिक राहत

Mumbai: Stranded passengers at the IndiGo counter after several flights were cancelled at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, in Mumbai, Friday, Dec. 5, 2025. (PTI Photo)(PTI12_05_2025_000021B)

इंडिगो का संकट बढ़ता जा रहा है। इस हफ्ते हालात बिगड़ने से पहले ही इंडिगो को पायलटों की कमी के कारण रोज़ाना 25 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच, भारतीय विमानन नियामक DGCA ने पायलट ड्यूटी नियमों में आंशिक राहत दी है। इंडिगो ने दिल्ली से आधी रात तक और चेन्नई से शाम 6 बजे तक अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं। यह उस दिन हुआ जब भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ने 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थीं। एयरलाइन ने मुंबई से कम से कम 104, हैदराबाद से 92 और बेंगलुरु से 102 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जिससे हजारों यात्री चौथे दिन भी फंसे रहे। इंडिगो की दिल्ली से रोज़ाना 235 फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं।

5 Dec 2025, 02:46:22 PM IST DGCA ने अपने इंस्पेक्टर्स को फ्लाइट्स ऑपरेट करने का दिया निर्देश डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविशन (DGCA) ने अपने खुद के इंस्पेक्टर्स को इंडिगो (Indigo) फ्लाइट्स ऑपरेट करने के निर्देश दिए हैं। यह इंस्पेक्टर्स, पायलट्स होते हैं, जिन्हें एविएशन रेगुलेटर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स पर हायर करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान यह ऑडिटर्स के रूप में काम करते हैं और इन्हें कमर्शियल एयरलाइंस उड़ाने की इजाजत नहीं होती है।

5 Dec 2025, 02:06:29 PM IST हालात पर डीजीसीए की नजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हाल के दिनों में 1,000 उड़ानें रद्द होने के बाद नियामक इंडिगो के साथ लगातार संपर्क में है। 8 दिसंबर से आगे शेड्यूल में कटौती की योजना है।

5 Dec 2025, 02:05:17 PM IST बेंगलुरु और हैदराबाद का हाल बेंगलुरु में शुक्रवार सुबह 100 से अधिक कैंसिलेशन दर्ज हुए, जबकि हैदराबाद में 90 से ज्यादा। अन्य हवाई अड्डों पर भी देरी देखी गई क्योंकि इंडिगो कम केबिन क्रू उपलब्धता और संबंधित बाधाओं के साथ काम कर रहा था।

5 Dec 2025, 01:54:53 PM IST चेन्नई से उड़ानें रद्द एक अधिकारी ने बताया कि इंडिगो ने शाम 6 बजे तक चेन्नई से अपने सभी प्रस्थान भी रद्द कर दिए हैं। इंडिगो के पायलटों, केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ ने एक खुले पत्र में एयरलाइन पर आरोप लगाया है कि उसने एक रोके जा सकने वाली परिचालनिक विफलता होने दी, जिसके चलते अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को यात्रियों के गुस्से और सार्वजनिक आरोपों का सामना करना पड़ा। पत्र में कहा गया कि यह व्यवधान सिर्फ एक परिचालनात्मक विफलता नहीं, बल्कि योजना और अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा की विफलता थी। इसमें आगे कहा गया कि हवाई अड्डों पर कर्मचारियों ने रद्दीकरण और देरी का पूरा असर झेला, जिसमें नाराज यात्री शामिल थे, जबकि रणनीतिक निर्णय इससे दूर लिए गए।

5 Dec 2025, 01:27:20 PM IST दिल्ली एयरपोर्ट का हाल दिल्ली से इंडिगो की 235 दैनिक उड़ानें होती हैं। दिल्ली हवाई अड्डे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजधानी से इंडिगो की घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अन्य सभी एयरलाइनों का संचालन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है। हमारी जमीनी टीमें इस व्यवधान को कम करने और यात्रियों को आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।

