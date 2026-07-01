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इंडिगो के टिकट पर अब Lite फेयर का ऑप्शन, सस्ती कीमत में हवाई सफर का मिलेगा मौका

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • इंडिगो ने यात्रियों के लिए अपने किराये में एक नया ऑप्शन Indigo Lite जोड़ दिया है
  • यह नया किराया ऑप्शन 15 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए है और इसकी बुकिंग आज यानी 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है
इंडिगो के टिकट पर अब Lite फेयर का ऑप्शन, सस्ती कीमत में हवाई सफर का मिलेगा मौका

प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन इंडिगो ने अपने यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, इंडिगो ने यात्रियों के लिए अपने किराये में एक नया ऑप्शन जोड़ दिया है। इस नए ऑप्शन का नाम Indigo Lite है। इसके तहत यात्री सस्ते दाम के टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। हालांकि, उन्हें सिर्फ 7 किलो केबिन बैगेज की सुविधा मिलेगी। वहीं, यात्री की सीट खुद एयरलाइन कंपनी तय करेगी। इंडिगो की यह सुविधा उन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है जो सिर्फ एक लैपटॉप या अन्य तरह के 7 किलो तक के छोटे बैग लेकर यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रियों को बैग केबिन में ले जाने की छूट मिलती है।

आज से ही बुकिंग शुरू

अगर आप भी उन यात्रियों में शामिल हैं जिनके पास सामान कम रहता है, तो Indigo Lite की सुविधा आपके लिए ही है। यह नया किराया ऑप्शन 15 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए है और इसकी बुकिंग आज यानी 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। यह ऑप्शन एयरलाइन के सीधे बुकिंग चैनलों पर उपलब्ध होगा। इसमें सभी नॉन-स्टॉप घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट शामिल हैं। एयरलाइन ने कहा कि जो लोग Indigo Lite टिकट बुक करेंगे, वे अभी भी इंडिगो के 'ब्लूचिप' लॉयल्टी पॉइंट्स कमा और इस्तेमाल कर सकेंगे।

इन सुविधाओं के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट

इंडिगो के यात्रियों को चेक-इन बैगेज, पसंदीदा सीट, खाना और प्रायोरिटी सर्विस जैसी अतिरिक्त सुविधाएं अलग से खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। बता दें कि इंडिगो एयरलाइन अपने यात्रियों को अब किराये का चार ऑप्शन दे रही है। इसमें Lite, Saver, Flexi plus और UpFront फेयर शामिल हैं। यात्रियों के लिए सबसे महंगा UpFront फेयर ऑप्शन है। हालांकि, इसमें यात्रियों को कई अहम सुविधाएं मिलती हैं।

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बता दें कि भारतीय एयरलाइन कंपनियों को हाल के महीनों में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है। ईरान में चल रहे तनाव की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की लागत भी बढ़ गई है, जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग खर्च है।

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इसके साथ ही, एयरलाइंस को क्षेत्रीय तनाव के कारण एयरस्पेस बंद होने और लंबे फ्लाइट रूट जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। घरेलू बाजार में किराए को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा का असर भी इंडिगो के कामकाज पर पड़ रहा है। यह एयरलाइन अभी 440 से अधिक विमानों का बेड़ा चलाती है। यह रोजाना 2,100 से ज्यादा उड़ानें भरती है और 95 से अधिक घरेलू और 40 अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन को जोड़ती है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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