Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IndiGo Flights Disruption Airline Issues Apology Assures Refund Of All Cancelled Flights
संकट के बीच IndiGo ने ग्राहकों से मांगी माफी, रिफंड और फ्लाइट रीशेड्यूल पर किए बड़े ऐलान

संकट के बीच IndiGo ने ग्राहकों से मांगी माफी, रिफंड और फ्लाइट रीशेड्यूल पर किए बड़े ऐलान

संक्षेप:

कंपनी ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर सभी ग्राहकों से माफी मांगते हुए कहा है कि बीते दिनों की कठिनाइयों को वे समझते हैं और पूरी क्षमता के साथ सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने में जुटे हुए हैं। इंडिगो के अनुसार आज सबसे अधिक कैंसिलेशन किए जा रहे हैं।

Dec 05, 2025 03:12 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Indigo flights: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ दिनों से भारी ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है। इस वजह से हजारों यात्रियों को उड़ान रद्द होने, लंबे इंतजार और जानकारी की कमी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर सभी ग्राहकों से माफी मांगते हुए कहा है कि बीते दिनों की कठिनाइयों को वे समझते हैं और पूरी क्षमता के साथ सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने में जुटे हुए हैं। इंडिगो के अनुसार आज सबसे अधिक कैंसिलेशन किए जा रहे हैं ताकि सभी सिस्टम को रीबूट किया जा सके और कल से संचालन में चरणबद्ध सुधार शुरू हो सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्राहकों के लिए क्या किया कंपनी ने?

एयरलाइन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदमों की घोषणा की है। इसके तहत कैंसिलेशन पर पूरा शुल्क माफ करना, 5 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक की बुकिंग पर रीशेड्यूल और कैंसिलेशन में छूट, स्वचालित रिफंड, जरूरतमंद ग्राहकों के लिए शहरों में होटल व सतह परिवहन की व्यवस्था, एयरपोर्ट पर स्नैक्स-फूड की उपलब्धता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाउंज एक्सेस शामिल है। कंपनी ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे उड़ान स्थिति ऑनलाइन चेक करें और कैंसिल हुई फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट न पहुंचे। इंडिगो ने भरोसा दिलाया कि धीरे-धीरे संचालन सामान्य होगा और वे ग्राहकों का विश्वास किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते।

बता दें कि शुक्रवार को देश भर में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द रही हैं। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 225 (135 प्रस्थान और 90 आगमन) उड़ानें रद्द की गई हैं। इससे देश भर में हजारों यात्री परेशान रहे। इससे पहले गुरुवार को भी देश भर में करीब 400 उड़ानें रद्द की गयी थीं। इंडिगो ने कहा है कि वह जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रही है। उसने इसमें यात्रियों का सहयोग मांगा है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।