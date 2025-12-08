Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Indigo Crisis this standing team already warned about condition
इंडिगो संकट: इस ‘स्पेशल टीम’ ने पहले ही कर दिया था DGCA को आगाह, फिर कैसे हुई चूक

इंडिगो संकट: इस ‘स्पेशल टीम’ ने पहले ही कर दिया था DGCA को आगाह, फिर कैसे हुई चूक

संक्षेप:

Indigo Crisis: इंडिगो संकट की वजट से देश भर के अलग-अलग एयरपोर्ट्स बड़ी संख्या में यात्री फंसे रहे। संकट को गहराता देख से सरकार ने भी अपने आदेश को वापस ले लिया। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी अगस्त की रिपोर्ट में पहले ही इन परिस्थितियों के लिए आगाह कर दिया था।

Dec 08, 2025 04:07 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Indigo Crisis: इंडिगो संकट की वजट से देश भर के अलग-अलग एयरपोर्ट्स बड़ी संख्या में यात्री फंसे रहे। संकट को गहराता देख से सरकार ने भी अपने आदेश को वापस ले लिया। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी अगस्त की रिपोर्ट में पहले ही इन परिस्थितियों के लिए आगाह कर दिया था। कमिटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि एविएशन सेक्टर “क्रिटिकल इंफ्लेशन प्वांइट” पर पहुंच गया है। एयरक्राफ्ट में तेजी के साथ ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की संख्या में उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ है। स्टैडिंग कमिटी की रिपोर्ट में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में छूट ना देने की सलाह दी डीजीसीए को दी गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बजट, नाटो से डिफेंस सेक्टर को मिल सकती है गुड न्यूज, इन 3 कंपनियों पर रखें नजर

‘खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है एविएशन सेक्टर’

कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि पायलट की कमी, एटीसी ओवरलोड, रेगलुटेरी मैनपावर की कमी और तेजी से बढ़ते फ्लीट की वजह से भारत का एविशन सेक्टर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। समीति ने अपनी रिपोर्ट पायलट्स और कंट्रोलर पर बढ़ते वर्कलोड पर ध्यान दिलाया था। साथ ही आगाह किया था कि इससे रनवे पर समस्या, जमीन और आसमान पर टक्कर की संभावना बढ़ जाती है।

जेडीयू नेता संजय झा की अगुवाई वाली स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डीजीसीए को यह देखना चाहिए की अपडेटेड एफडीटीएल के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। जिससे उनकी सुरक्षा को नजरंदाज ना किया जा सके।

ये भी पढ़ें:55% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, निवेशक गदगद, 437 गुना हुआ था सब्सक्राइब

डीजीसीए में कर्मचारियों की कमी

रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया था कि डीजीसीए खुद कर्मचारियों की समस्या से जूझ रहा है। 1063 पदों में से सिर्फ 553 पद ही भरे जा सके हैं। आधे से ज्यादा पद खाली हैं। जबकि पैसेंजर और फ्लीट की संख्या में तेज इजाफा हुआ है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IndiGo Flight Indigo Airlines Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।