Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़indigo crisis pm modi briefed pmo in touch with ceo pieter elbers detail is here
IndiGo संकट: पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा, सीईओ से डायरेक्ट बात कर रहा PMO

IndiGo संकट: पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा, सीईओ से डायरेक्ट बात कर रहा PMO

संक्षेप:

इंडिगो ने शनिवार को 800 से अधिक घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं। इससे पहले शुक्रवार को कंपनी ने 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं। हालांकि, कंपनी ने कहा कि वह ग्राहकों को टिकट के पैसे वापस किए जाने से जुड़े सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित कर रही है।

Dec 06, 2025 08:39 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IndiGo crisis: प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन इंडिगो के संकट को जल्द खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। सरकारी सूत्रों ने बिजनेस टुडे को पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिगो के मौजूदा संकट के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) कथित तौर पर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के साथ सीधे संपर्क में है और एयरलाइन से जल्द से जल्द अपना परिचालन बहाल करने को कहा है। सूत्रों के अनुसार, एल्बर्स ने परिचालन स्थिर करने के लिए सरकार से 10 दिन का समय मांगा है। एल्बर्स ने केंद्र सरकार से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL मानदंडों में ढील देने की भी अपील की है, जो बहुत कठोर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शनिवार को भी संकट बरकरार

इंडिगो ने शनिवार को 800 से अधिक घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं। इससे पहले शुक्रवार को कंपनी ने 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं। हालांकि, कंपनी ने कहा कि वह ग्राहकों को टिकट के पैसे वापस किए जाने से जुड़े सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित कर रही है। बता दें कि इंडिगो को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से पायलट के लिए नयी उड़ान ड्यूटी और आराम अवधि के मानदंडों के दूसरे चरण में बड़ी छूट दी गई है। कंपनी ने विमानन सुरक्षा नियामक को बताया था कि चरण-2 एफडीटीएल आवश्यकताओं के तहत रोस्टर योजना और चालक दल की उपलब्धता में उसे महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिया था निर्देश

इससे पहले सुबह में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन कंपनी को निर्देश दिया कि वह रविवार शाम तक रद्द उड़ानों के लिए टिकट शुल्क वापसी प्रक्रिया पूरी कर ले, तथा यह सुनिश्चित करे कि यात्रियों का सामान अगले दो दिनों में उन्हें पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उसकी सेवाओं में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि शुल्क वापसी की प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या गैर-अनुपालन होने पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।