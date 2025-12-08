इंडिगो संकट: हजारों उड़ानें रद्द, लाखों यात्री परेशान, क्या हैं आज के हालात

संक्षेप: IndiGo Live: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का घरेलू एविएशन बाजार में करीब 65% हिस्सा है। 2 दिसंबर से अब तक, एयरलाइन ने 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे देश भर में 7.75 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए हैं। और यात्रियों की मुश्किलें जारी हैं क्योंकि अभी भी उड़ानें रद्द हो रही हैं।

IndiGo Live: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का घरेलू एविएशन बाजार में करीब 65% हिस्सा है। 2 दिसंबर से अब तक, एयरलाइन ने 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे देश भर में 7.75 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए हैं। और यात्रियों की मुश्किलें जारी हैं, क्योंकि अभी भी उड़ानें रद्द हो रही हैं।

6:30 AM IndiGo Live: एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने राहत उपायों की घोषणा की देशभर में यात्रियों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पूरे देश में कई राहत उपायों की घोषणा की है। दोनों एयरलाइंस ने 4 दिसंबर से सभी नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों पर इकोनॉमी क्लास किराए की सीमा (कैप) तय कर दी है, जिससे मांग बढ़ने पर भी किराया अपने आप नहीं बढ़ेगा। दोनों विमानन कंपनियां नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 6 दिसंबर को जारी नए निर्देश के अनुसार किराया निगरानी तंत्र का पूरी तरह पालन कर रही हैं।

इस कठिन समय में यात्रियों के लिए अधिक लचीला रूख अपनाते हुए दोनों एयरलाइंस ने विशेष एकमुश्त छूट की घोषणा की है। इसमें बदलाव और यात्रा रद्द करने के शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। ग्राहक पूछताछ के बढ़ते दबाव को देखते हुए दोनों एयरलाइंस ने अपने कॉन्टैक्ट सेंटर में अतिरक्ति कर्मचारियों की तैनाती की है।

एयर इंडिया: 91 11 6932 9333 और एयर इंडिया एक्सप्रेस: 91 124 443 5600 एवं 91 124 693 5600 पर संपर्क कर सकते हैं। दोनों एयरलाइंस अपने नेटवर्क में अधिकतम सीटों का उपयोग कर रही हैं। जहां भी संभव हो रहा है, इकोनॉमी क्लास के योग्य यात्रियों को मुफ्त में ऊपरी केबिन (प्रीमियम इकोनॉमी/बिजनेस) में अपग्रेड दिया जा रहा है ताकि कोई सीट खाली न रहे।

यात्रियों की दुर्दशा और व्यवस्था का पतन हाल के वर्षों में भारतीय एविएशन में आए सबसे बड़े व्यवधान में यात्री रात भर एयरपोर्ट पर फंसे रहे, पूरे टर्मिनल असमंजस में घूमते यात्रियों से भरे पड़े थे और लगातार उड़ानें रद्द होती रहीं। यह पतन संशोधित 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट' (FDTL) नियमों के दूसरे चरण के लागू होने के तुरंत बाद शुरू हुआ। इन थकान-रोधी नियमों ने पायलटों की साप्ताहिक आराम की अवधि 36 से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी, रात में लैंडिंग कम कर दी और नाइट ड्यूटी की परिभाषा को विस्तारित कर दिया।

संकट का कारण: पायलटों की कमी इंडिगो ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को स्वीकार किया कि उसने इन नियमों से पैदा होने वाली कर्मचारियों की कमी को कम करके आंका और अचानक खुद को लगभग 300 पायलटों की कमी में पाया। इसके चलते बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द हुईं, विमान अपनी निर्धारित रोटेशन से बाहर हो गए और इसके नेटवर्क में लहरदार व्यवधान पैदा हो गए।

पायलट यूनियनों का आरोप: यह संकट टाला जा सकता था पायलट यूनियनों का कहना है कि यह संकट टाला जा सकता था। उनका तर्क है कि नए मानदंड जनवरी 2024 में पेश किए गए थे, जिससे एयरलाइनों को तैयारी के लिए लगभग दो साल का समय मिला। उन्होंने इंडिगो पर एक 'असामान्य कम कर्मचारी रणनीति' लागू करने, भर्ती में देरी करने, पायलटों की छुट्टी रोकने और यह जानते हुए भी सख्त आराम के नियम आने वाले हैं, विंटर शेड्यूल बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि आराम के नियमों को निलंबित या कमजोर करने से उड़ान सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

नियामक डीजीसीए की सख्त कार्रवाई वहीं, नियामक संस्था डीजीसीए (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने सख्त रुख अपनाया है। नियामक ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ इसिड्रो पाब्लो पोर्क्युरस को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने में विफल रहने और देरी व कैंसिलेशन के दौरान अनिवार्य यात्री सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। डीजीसीए ने एयरलाइन पर योजना, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में गंभीर चूक का भी आरोप लगाते हुए इस व्यवधान को 'प्राथमिक रूप से नियमों का अनुपालन न करना' बताया है।

डीजीसीए की अस्थायी राहत और शर्तें इसी बीच, संकट के पैमाने को देखते हुए डीजीसीए ने दो महत्वपूर्ण एफडीटीएल मानदंडों - नाइट ड्यूटी की परिभाषा और नाइट आवर्स से सटे ऑपरेशन - में 10 फरवरी, 2026 तक के लिए एक बार की अस्थायी छूट को मंजूरी दे दी है। यह छूट सख्त पखवाड़िक रिपोर्टिंग के अधीन है और सिर्फ परिचालन को स्थिर करने के लिए है।

इंडिगो बोर्ड का हस्तक्षेप और कार्ययोजना इंडिगो के अपने निदेशक मंडल को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। इसने अध्यक्ष विक्रम सिंह मेहता, निदेशक ग्रेग सारेत्स्की, माइक व्हिटेकर, अमिताभ कांत और सीईओ पीटर एल्बर्स को मिलाकर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया।

यह समूह रोजाना बैठकें कर रहा है, प्रबंधन के फैसलों की समीक्षा कर रहा है और सुधार के प्रयासों पर नजर रख रहा है। इंडिगो का कहना है कि उसकी तत्काल प्राथमिकता उड़ान रद्दीकरण कम करना, रिफंड और छूट देना और परिचालन सत्यता बहाल करना है।

बाजार हिस्सेदारी और जवाबदेही लेकिन इस संकट के केंद्र में एक गहरा सवाल है, 65% बाजार हिस्सेदारी वाली एकल एयरलाइन एक ऐसे मोड़ पर कैसे पहुंच गई कि उसकी आंतरिक योजना की विफलता कुछ ही दिनों में 7-8 लाख यात्रियों की यात्रा योजनाओं को बाधित कर सकती है?

इंडिगो के इस पतन ने भारत के एविएशन इकोसिस्टम की नाजुकता को उजागर कर दिया है, जब एक प्रमुख एयरलाइन लड़खड़ाती है, तो सिस्टम में इस झटके को सहने के लिए पर्याप्त क्षमता, कर्मी दल या विमान नहीं होते। यात्रियों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब तुरंत सभी एयरलाइनों के किराए बढ़ गए, जिससे यात्री एयरपोर्ट पर असहाय होकर रह गए।