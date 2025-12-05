Hindustan Hindi News
IndiGo संकट: ₹1 लाख पार कर गया फ्लाइट किराया, घरेलू के मुकाबले विदेश जाना सस्ता

संक्षेप:

इंडिगो की ओर से करीब 500 उड़ानें रद्द करने से देश भर में हजारों यात्री कई घंटों तक फंसे रहे । उड़ानों के अचानक रद्द होने से टिकट कीमतों में भारी उछाल आया और प्रमुख रूटों पर किराया ₹1 लाख तक पहुंच गया।

Dec 05, 2025 06:52 pm IST
IndiGo crisis: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की ओर से करीब 500 उड़ानें रद्द करने से देश भर में हजारों यात्री कई घंटों तक फंसे रहे और हवाई यात्रा शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी पटरी से उतरी नजर आई। उड़ानों के अचानक रद्द होने से टिकट कीमतों में भारी उछाल आया और प्रमुख रूटों पर किराया ₹1 लाख तक पहुंच गया।

किस रूट में कितनी कीमत

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक दिल्ली–बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया की एक-स्टॉप उड़ान की कीमत ₹1.02 लाख पहुंच गई। अकासा एयर ने इसी रूट पर ₹39000 जबकि दिल्ली–मुंबई रूट पर एयर इंडिया ने ₹60000 तक का किराया दिखाया। चेन्नई–दिल्ली रूट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का किराया ₹41000 और स्पाइसजेट का ₹69000 तक पहुंच गया। आमतौर पर इन रूटों पर किराया ₹4,000 से ₹7,000 होता है। हैदराबाद रूट पर भी यही हालत रही। हैदराबाद–दिल्ली के लिए एयर इंडिया की एक-स्टॉप फ्लाइट ₹87000, मुंबई ₹76500 और बेंगलुरु ₹41400 तक पहुंच गया। वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हैदराबाद–बेंगलुरु के लिए ₹36100 तक का किराया दिखाया। बता दें कि इंडिगो ने दिल्ली में 220 से अधिक, बेंगलुरु में 100 से ज्यादा और हैदराबाद में लगभग 90 उड़ानें रद्द कर दीं। बाद में स्पाइसजेट ने दिल्ली और मुंबई से अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने की घोषणा की लेकिन ऊंची कीमतें जस की तस बनी रहीं।

विदेश जाना ज्यादा सस्ता

फ्लाइट किराया की स्थिति यह हो गई कि विदेश जाना देश के अंदर उड़ान भरने से सस्ता लगने लगा। शनिवार को दिल्ली–दुबई का एयर इंडिया टिकट ₹42000, और स्पाइसजेट का ₹39718 में उपलब्ध था। यह कई घरेलू फ्लाइट्स से कम था। दूसरी तरफ, दिल्ली–मुंबई की सभी ट्रेनें भी भीड़ जाने लगी हैं। इस रूट की ट्रेनें रविवार तक पूरी तरह फुल थीं और सोमवार से केवल तत्काल बुकिंग की ही संभावना बची।

क्यों मचा बवाल?

इंडिगो का संकट उन नए नियमों से खड़ा हुआ जिनके तहत पायलटों के साप्ताहिक आराम की जरूरत के समय को 12 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। साथ ही सप्ताह में केवल दो बार रात में लैंडिंग की अनुमति दी गई है, जो पहले छह हुआ करती थी। इंडिगो ने इन व्यवधानों के लिए गलत फैसलों और योजनागत कमियों को जिम्मेदार ठहराया है।

