IndiGo announces new sale with international fares starting at 8990 rupees

1 नवंबर से कर सकेंगे ₹2390 तक में हवाई सफर, IndiGo का बड़ा ऐलान, जानिए डिटेल

कंपनी ने कहा कि यह सेल इंडिगो के “ट्रूली कनेक्टेड नेटवर्क” की झलक दिखाती है। यानी एक ऐसा नेटवर्क जो यात्रियों को अधिक विकल्प, लचीलापन और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 02:54 PM
Indigo Sale: अगर आप आने वाले दिनों में हवाई यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए काम की खबर है। देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने यात्रियों के लिए बड़ी पेशकश की है। कंपनी ने सोमवार को अपने नए ऑफर फ्लाइंग कनेक्शन्स सेल (Flying Connections Sale) की घोषणा की है, जो 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस सेल के तहत यात्री 1 नवंबर 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच की यात्रा के लिए सस्ते टिकट बुक कर सकेंगे। आइए जानते हैं क्या है ऑफर---

कितना हो सकता है किराया

IndiGo ने बताया कि इस ऑफर में एकतरफा घरेलू किराये ₹2,390 से शुरू होंगे, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के किराये ₹8,990 से शुरू होंगे। यह ऑफर यात्रियों को देश और विदेश दोनों में सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का मौका देगा। कंपनी के अनुसार, IndiGo इस सेल के जरिए यात्रियों को 8,000 से अधिक सिटी पेयर उपलब्ध करा रही है। इस नेटवर्क में 90+ घरेलू और 40+ अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन शामिल हैं। यह ऑफर खासतौर पर उन यात्रियों के लिए है जो मल्टी-सिटी या कनेक्टिंग फ्लाइट्स से यात्रा करते हैं। कंपनी ने कहा कि यह सेल इंडिगो के “ट्रूली कनेक्टेड नेटवर्क” की झलक दिखाती है। यानी एक ऐसा नेटवर्क जो यात्रियों को अधिक विकल्प, लचीलापन और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

किस रूट के लिए कितना किराया

एयरलाइन ने सिटीवाइज किरायों की सूची भी जारी की है। घरेलू मार्गों में सबसे कम किराया कोच्चि से शिवमोग्गा रूट पर सिर्फ ₹2,390 तय किया गया है। इसके अलावा, लखनऊ-रांची और पटना-रायपुर रूट पर टिकट ₹3,590 से शुरू हो रहे हैं। वहीं, कोच्चि-विशाखापट्टनम का किराया ₹4,090, जयपुर-रायपुर ₹4,190 और अहमदाबाद-प्रयागराज ₹4,490 रखा गया है। यात्रियों को पटना-इंदौर के लिए ₹4,590, कोच्चि-भुवनेश्वर और जयपुर-भुवनेश्वर के लिए ₹4,690, जबकि लखनऊ-भुवनेश्वर के लिए ₹4,790 में टिकट मिल सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर भी आकर्षक किराये घोषित किए गए हैं। कोच्चि से सिंगापुर का किराया ₹8,990, अहमदाबाद से सिंगापुर ₹9,990 और जयपुर से सिंगापुर ₹10,190 तय किया गया है। वहीं, लखनऊ से हनोई ₹10,990, जयपुर से हनोई ₹11,390 और अहमदाबाद से हनोई ₹11,790 में यात्रा की जा सकेगी। पटना से सिंगापुर के टिकट ₹11,790, लखनऊ से सिंगापुर ₹11,890, पटना से हो ची मिन्ह सिटी (वियतनाम) ₹13,690, और जयपुर से एम्स्टर्डम (नीदरलैंड) का किराया ₹15,590 तय किया गया है।

ऑफर की शर्तें और नियम

1. केवल कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर मान्य- यह ऑफर सिर्फ IndiGo द्वारा संचालित कनेक्टिंग उड़ानों पर लागू होगा। डायरेक्ट (सीधी) और कोडशेयर उड़ानों पर यह ऑफर लागू नहीं होगा।

2. एकतरफा और राउंड-ट्रिप बुकिंग दोनों पर मान्य- ऑफर केवल वन-वे (one-way) और राउंड-ट्रिप बुकिंग पर लागू होगा।

3. सीमित सीटें उपलब्ध- यह ऑफर सीमित इन्वेंटरी पर निर्भर करेगा। विशेष किराये उपलब्धता और IndiGo के विवेकाधिकार पर ही दिए जाएंगे।

4. किसी अन्य ऑफर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता- यह ऑफर IndiGo की किसी अन्य स्कीम, प्रोमोशन या ऑफर के साथ क्लब नहीं किया जा सकता।

5. नॉन-रिफंडेबल और नॉन-ट्रांसफरेबल- यह ऑफर हस्तांतरित, बदला या रिफंड नहीं किया जा सकता। यात्रा कार्यक्रम (itinerary) में बदलाव केवल फीस और किराया अंतर भरने के बाद ही संभव होगा, जैसा कि IndiGo की सामान्य नीति में निर्धारित है।

6. ग्रुप बुकिंग पर मान्य नहीं- यह ऑफर ग्रुप बुकिंग पर लागू नहीं होगा।

7. सरकारी नियमों और शर्तों का पालन आवश्यक- सभी बुकिंग्स IndiGo के परिवहन की शर्तें और सरकारी नियमों व स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन होंगी। यात्रियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे वीजा, स्वास्थ्य और यात्रा नियमों का पालन करें। किसी भी नियम उल्लंघन की स्थिति में IndiGo बोर्डिंग से इनकार करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
