सिर्फ ₹1299 में कर सकते हैं हवाई सफर, इंडिगो का खास ऑफर, फटाफट चेक करें डिटेल

बढ़ते ईंधन खर्च और करेंसी दबाव के चलते FY26 की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% घटकर ₹2,176 करोड़ रहा, लेकिन इंडिगो ने 84.2% पैसेंजर लोड फैक्टर और 87.1% ऑन-टाइम परफॉर्मेंस के साथ मजबूत प्रदर्शन जारी रखा।

IndiGo Grand Runaway Fest: अगर आप आने वाले दिनों में हवाई सफर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने सोमवार को अपने यात्रियों के लिए एक हफ्ते तक चलने वाला खास ऑफर ‘ग्रैंड रनअवे फेस्ट’ लॉन्च किया है। इसके तहत आप सस्ते दामों पर हवाई यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि यह ऑफर 15 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक बुकिंग के लिए मान्य रहेगा और इसके तहत टिकटों से जनवरी 7 से मार्च 31, 2026 तक की यात्रा की जा सकेगी।

क्या है ऑफर ऑफर के तहत डोमेस्टिक रूट्स (घरेलू उड़ानें) वन-वे ऑल-इनक्लूसिव किराया ₹1,299 से शुरू हो रही है। वहीं, इंटरनेशनल रूट्स पर किराया सिर्फ ₹4,599 से शुरू है। इंडिगोस्ट्रेच (प्रीमियम कम्फर्ट/टेलर-मेड बिजनेस प्रोडक्ट) के लिए चुने हुए घरेलू सेक्टर्स पर किराया ₹9,999 से शुरू है। ग्राहक आसानी से इन माध्यमों से टिकट बुक कर सकते हैं –

- इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट (www.goindigo.in)

- मोबाइल ऐप

- AI-पावर्ड असिस्टेंट 6Eskai

- या फिर व्हाट्सऐप नंबर +91 70651 45858 के जरिए।

इंडिगो ब्लूचिप मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव फायदे इंडिगो ने अपने ब्लूचिप मेंबर्स के लिए खास ऑफर दिया है। अगर कोई सदस्य इंडिगो की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से प्रोमो कोड IBC10 का इस्तेमाल करके बुकिंग करता है तो उसे 10% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा।