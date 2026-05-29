Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुनाफे से घाटे में आई इंडिगो एयरलाइन, शेयर बेचकर निकलने लगे निवेशक

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही के दौरान इंडिगो घाटे में आई है। इंडिगो को वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 3,067.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

मुनाफे से घाटे में आई इंडिगो एयरलाइन, शेयर बेचकर निकलने लगे निवेशक

Indigo airline news: प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही के दौरान इंडिगो घाटे में आ गई है। कंपनी को जनवरी-मार्च तिमाही में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, रुपये में तेज गिरावट और अन्य कारणों से 2,536.9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इंडिगो को वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 3,067.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में इंडिगो की कुल आय तीन प्रतिशत से अधिक बढ़कर 23,830.7 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 23,097.5 करोड़ रुपये थी।

इंडिगो के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मार्च में ईरान-अमेरिका जंग के कारण सेवाएं बाधित रहीं। इसके बावजूद कंपनी की उपलब्ध क्षमता सालाना 3.4 प्रतिशत बढ़कर 43.6 अरब सीट-किलोमीटर पर पहुंच गई।

ये भी पढ़ें:Jio स्टूडियोज ने रचा इतिहास, मुकेश अंबानी बोले- फिल्म ‘धुरंधर’ ने बदल दी तस्वीर

वहीं, यात्रियों की संख्या 1.1 प्रतिशत घटकर 3.16 करोड़ रह गई। एक साल पहले के मुकाबले चौथी तिमाही में विमान ईंधन की औसत लागत 1.53 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति सीट रही, जो सालाना 4.8 प्रतिशत कम है। दूसरी तरफ अन्य मदों में खर्च 7.3 प्रतिशत बढ़कर 3.15 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति सीट पहुंच गया।

ये भी पढ़ें:मोदी सरकार की नई स्कीम… कैश, लोन और इंश्योरेंस का मिलेगा तोहफा

क्या कहा कंपनी के एमडी ने?

इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया ने कहा कि 2025-26 कंपनी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण परिचालन परिस्थितियों वाला वर्ष रहा, जिससे मुनाफे पर बड़ा असर पड़ा। इस वित्त वर्ष के दौरान हमारी क्षमता 9.5 प्रतिशत बढ़ी और कुल आय में छह प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव और असाधारण मदों के प्रभाव को छोड़ दें तो इंडिगो ने 75 अरब रुपये का मुनाफा कमाया है। बता दें कि मार्च में एयरलाइन की घरेलू बाजार हिस्सेदारी 63.3 प्रतिशत रही।

ये भी पढ़ें:एक दिन में 50% सस्ता हो गया LIC का शेयर, अचानक क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?

शेयर का परफॉर्मेंस

इंडिगो के शेयर की बात करें तो यह शुक्रवार को क्रैश हो गया। शेयर की पिछली क्लोजिंग 4568 रुपये पर हुई थी जो शुक्रवार को 4,560 रुपये तक पहुंच गई। शेयर की क्लोजिंग 3.55% गिरावट के साथ 4405.95 रुपये पर हुई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 6225.05 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 3894.80 रुपये है।

कंपनी को मिला है नया सीईओ

बीते मार्च महीने में इंडिगो ने ब्रिटिश एयरवेज के पूर्व प्रमुख विलियम वॉल्श को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। एयरलाइन उद्योग के अनुभवी वॉल्श वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के महानिदेशक हैं। इंडिगो ने कहा कि वॉल्श की नियुक्ति नियामकीय मंजूरी के अधीन होगी। उनका आईएटीए में कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उनके तीन अगस्त तक पदभार संभालने की उम्मीद है। बता दें कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अचानक इस्तीफा दे दिया था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,