India-US trade deal: अमेरिकी आधिकारी 25 अगस्त को भारत नहीं आएंगे। एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अब इस बातचीत में देरी हो सकती है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 08:48 AM
ट्रेड डील पर लगा ग्रहण? 25 अगस्त को भारत नहीं आएंगे US अधिकारी, अमेरिका का नया पैंतरा

India-US trade deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर ग्रहण लग सकता है। अमेरिका के अधिकारियों को इस 6वें राउंड की द्विपक्षीय बातचीत के लिए 25 अगस्त को भारत आना था। जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनल हो सके। लेकिन अब अमेरिकी आधिकारी 25 अगस्त को भारत नहीं आएंगे। एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अब इस बातचीत में देरी हो सकती है। बता दें, इस बातचीत में देरी करके अमेरिका, भारत पर दबाव बढ़ाना चाह रहा है।

25 से 29 अगस्त तक होनी थी बातचीत

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पहले यह बातचीत 25 से 29 अगस्त को होनी थी। लेकिन अब अमेरिकी टीम इन तारीखों पर भारत नहीं आएगी। यह देरी भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। जिसकी डेडलाइन नजदीक है। ऐसे में अब बातचीत की तारीखों को आगे बढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है।

नजदीक है डेडलाइन

अमेरिका का भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत का टैरिफ 7 अगस्त से प्रभावी हो चुका है। वहीं, पेनाल्टी के तौर पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ की डेडलाइन 27 अगस्त थी। ऐसे में द्विपक्षीय बातचीत का आगे बढ़ने का मतलब है कि भारत को अमेरिकी एक्सपोर्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। बता दें, अमेरिका ने यह टैरिफ रूस से तेल और डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने की वजह से भारत पर लगाया है।

कॉमर्स मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत ने कुल 33.53 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका में किया था। जोकि 21.64 प्रतिशत अधिक है। वहीं, अमेरिका से इसी पीरियड में 17.41 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ था। जोकि 12.33 प्रतिशत अधिक है।

क्यों अधर में लटकी है अमेरिका के साथ ट्रेड डील

अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उतरना चाह रहा है। लेकिन भारत इससे सहमत नहीं है। ट्रेड डील के पूरा ना होने की बड़ी वजह एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को एक बार फिर दोहराया कि किसान, मछुआरों आदि का हित प्रभावित नहीं होगा। इससे पहले भारत सरकार ने भी इस पर बयान जारी किया था।

