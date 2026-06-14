चीन के बाद भारत बना रूस का सबसे बड़ा ग्राहक, तेल खरीद के आंकड़े चौंका देंगे
मुख्य बातें
- मई 2026 में भारत रूस से तेल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना रहा
- CREA की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 5.8 अरब यूरो के रूसी फॉजिल फ्यूल आयात किए, जिसमें 4.8 अरब यूरो का कच्चा तेल शामिल था
- वहीं, इस मामले में पहले नंबर पर चीन रहा
भारत ने एक बार फिर रूसी तेल पर अपना भरोसा कायम रखा है। मई 2026 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा, जिसने रूस से करीब 5.8 अरब यूरो (लगभग 6.7 अरब डॉलर) मूल्य के फॉसिल फ्यूल आयात किए। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की रिपोर्ट के अनुसार, इस आयात का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) का था। कुल आयात में लगभग 83% हिस्सेदारी सिर्फ रूसी क्रूड ऑयल की रही, जिसकी कीमत करीब 4.8 अरब यूरो आंकी गई। इसके अलावा तेल उत्पादों और कोयले का आयात भी जारी रहा। यह आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक राजनीतिक तनाव और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूसी तेल को अपनी ऊर्जा जरूरतों का अहम हिस्सा बनाए हुए है।
मई में रूस से तेल खरीद बढ़ा
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कई बड़ी रिफाइनरियों ने मई महीने में रूस से तेल खरीद बढ़ा दी। गुजरात स्थित वाडिनार रिफाइनरी में अप्रैल की तुलना में रूसी तेल की आवक 36% बढ़ी, जबकि जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा संचालित न्यू मैंगलोर और विशाखापट्टनम रिफाइनरियों ने भी रूसी तेल की खरीद में तेजी दिखाई। न्यू मैंगलोर रिफाइनरी में आयात 13% बढ़ा, जबकि विशाखापट्टनम में यह बढ़ोतरी 42% तक पहुंच गई। ओडिशा की पारादीप रिफाइनरी ने तो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रूसी क्रूड ऑयल उतारा, जो इस बात का संकेत है कि रियायती दरों पर मिलने वाला रूसी तेल अभी भी भारतीय रिफाइनरों के लिए बेहद आकर्षक बना हुआ है।
यूरोपीय देशों ने रूसी तेल खरीदना किया कम
दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए, तब वैश्विक तेल व्यापार का समीकरण बदल गया। कई यूरोपीय देशों ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया, जिसका फायदा भारत और चीन जैसे देशों को मिला। भारत ने कम कीमत पर उपलब्ध रूसी तेल खरीदकर न केवल अपनी ऊर्जा लागत को नियंत्रित किया, बल्कि रिफाइनिंग मार्जिन भी मजबूत किए। यही वजह है कि भारतीय रिफाइनरियां लगातार रूसी तेल खरीदने में रुचि दिखा रही हैं।
मई 2026 में रूस के कुल क्रूड ऑयल निर्यात
CREA की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में रूस के कुल क्रूड ऑयल निर्यात का 50% हिस्सा चीन ने खरीदा, जबकि भारत ने 36% हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद तुर्किये, यूरोपीय संघ और अन्य देशों का नंबर रहा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत समेत कुछ देशों की रिफाइनरियों में रूसी कच्चे तेल से तैयार किए गए पेट्रोलियम उत्पाद बाद में यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को निर्यात किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि रूसी तेल वैश्विक सप्लाई चेन में अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
रूस से तेल खरीद जारी
एक्सपर्ट का मानना है कि भारत आने वाले समय में भी रूस से तेल खरीद जारी रख सकता है। हालांकि, देश मध्य पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका जैसे अन्य स्रोतों से भी आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी सस्ते दाम और बेहतर मार्जिन के कारण रूसी तेल फिलहाल भारतीय ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा बना हुआ है। भारत के लिए यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम है, बल्कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक संतुलन बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।